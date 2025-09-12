Las novedades musicales más destacadas: Damiano David, Viva Suecia, Ed Sheeran y más

Los viernes son sinónimo de estreno y este llega cargado de novedades musicales.

Damiano David lanza al fin las canciones que no incluyó en su disco en solitario Funny Little Fears y entre las que se incluyen su esperada colaboración con Tyla y el maestro Nile Rodgers. Viva Suecia sigue dando pinceladas de su nuevo disco y estrena el cuarto adelanto del trabajo que llega el 10 de octubre. Ed Sheeran presenta su esperado álbum Play, con la canción Camera acompañada de un videoclip muy personal.

Esta semana también supone el estreno de lo nuevo de la británica Sophie Ellis-Bextor, y un nuevo paso en el proyecto profesional de Demi Lovato, que vuelve a abrazar la música electrónica con el lanzamiento de Here all night.

Disfruta de los lanzamientos musicales más destacados de la semana de la mano de Roger Freedom.

'Talk To Me' - Damiano David ft. Tyla y Nile Rodgers

Damiano David se lo adelantó a Eva Soriano durante su entrevista en Cuerpos especiales. Cinco canciones se quedaron fuera de Funny Little Fears y su plan era publicarlas en algún momento. Ese momento ha llegado y Talk To Me es uno de esos temas que había dejado para más adelante. Ahora la canción se estrena por todo lo alto como la unión del italiano con el inconfundible estilo vocal de Tyla y el maestro del grooveNile Rodgers. "Siempre sentí que esta canción debía ser un dueto, y como últimamente he estado escuchando mucho Water, me quedé completamente impresionado y tenía muchas ganas de que Tyla cantara conmigo", contó el cantante.

'Querer' - Viva Suecia

La cuenta atrás ya ha empezado. Hecho en tiempos de paz, el quinto álbum de estudio de Viva Suecia, llega el 10 de octubre y, para abrir boca, la banda de Murcia nos trae este viernes Querer, cuarto adelanto del disco y un tema que tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo himno de la banda. "Hay algo denso en el aire que no nos deja caer / Es un mal día en el mundo para desaparecer", canta profundo Rafa Val antes de que los instrumentos rompan para cambiar el ritmo de la canción.

'Camera' - Ed Sheeran

Ed Sheeran se alía con la actriz Phoebe Dynevor, conocida por interpretar a Daphne en Los Bridgerton, para grabar el videoclip de Camera, que sirve como carta de presentación de su recién lanzado disco Play. Dynevor interpreta a la novia de Sheeran, que valoró usar imágenes con su mujer, Cherry, en el vídeo, aunque al final desestimó la idea. "Somos una pareja reservada y queríamos guardar algunos momentos para nosotros", escribió en Instagram el cantante, que invita en esta canción a vivir los momentos en lugar de inmortalizarlos. "No necesito una cámara para capturar este momento / Recodaré tu imagen esta noche toda mi vida", dice la letra que acompaña de su ritmo característico.

'Here All Night' - Demi Lovato

Demi Lovato abraza la música electrónica en su nuevo proyecto profesional que arrancó en agosto con el lanzamiento de Fast. Ahora estrena Here All Night, un single en el que desprende la sensualidad que ya vimos en su trabajo anterior y que llega para confirmar que los tres años de silencio de la artista han terminado. Demi ha vuelto a la música y ha vuelto con ganas y hablando sobre desamor: "Estaré aquí toda la noche / Tocando mi corazón para no empezar a llorar", dice el estribillo.

'Stay On Me' - Sophie Ellis-Bextor

Al igual que Ed Sheeran, la británica Sophie Ellis-Bextor trae un nuevo álbum de estudio bajo el brazo, Perimenopop, que incluye su nuevo sencillo: Stay On Me. Con la batería como protagonista, la artista dice en la letra de la canción que no le teme a que todo el mundo mire a su amante... porque él solo la mira a ella: "Todos tienen la mirada en ti / Pero yo sé que no hay nada que ellos puedan hacer / Porque sus ojos están en mí", canta en el estribillo.