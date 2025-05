Las novedades musicales más destacadas de Europa FM: Nil Moliner, Aitana, Manuel Carrasco y más

¡La industria musical vuelve a renovarse este viernes con una selección de lanzamientos!

Desde el desahogo emocional de Aitana hasta el romanticismo moderno de Nil Moliner, esta semana de mayo llega con una oferta variada que mezcla pop, baladas íntimas y ritmos latinos. ¡Roger Freedom te cuenta todos los detalles!

Nil Moliner - Tu cuerpo en braille

Con Tu cuerpo en braille, Nil Moliner continúa ahondando en su vertiente más sensible y poética. La canción, que combina una producción pop suave con arreglos folk, guarda toda la esencia de Nil Moliner en un concepto renovado que sirve como primer adelanto de su próximo disco, Nexo 04.

Miley Cyrus - More to Lose

En More to Lose, Miley Cyrus se aleja de la actitud provocadora que la ha definido en otros momentos para entregarse por completo a la vulnerabilidad. Se trata de una balada sobria, casi cinematográfica, con una instrumentación mínima que deja espacio a su voz rasgada y emocional. El tema forma parte de su nuevo álbum, Something Beautiful, que saldrá a la venta el próximo 30 de mayo.

Manuel Carrasco - Tengo el poder

Tengo el poder es un grito de autoafirmación que encaja perfectamente en la narrativa de Manuel Carrasco, siempre cercano a la emoción colectiva. Con una base rítmica más contundente de lo habitual en él, esta canción juega con una energía luminosa que transmite fuerza y esperanza. Es el focus track de su disco, Pueblo Salvaje II, el noveno de su carrera.

Becky G & Manuel Turizo - Qué haces

La combinación de Becky G y Manuel Turizo en Qué haces es una de esas fórmulas que funcionan desde el primer segundo. Con un beat tropical moderno y un estribillo de lo más contagioso, la canción es una fusión de reguetón suave y pop urbano que promete convertirse en un hit global.

Aitana - 6 de febrero

6 de febrero no solo es una canción, sino también una catarsis. Aitana se muestra más directa que nunca en un tema que apunta con claridad al final de su relación con Sebastián Yatra. Un lanzamiento muy esperado por los fans, que viralizaron el estribillo del tema cuando lo escucharon en el documental Metamorfosis, y que llega como último adelanto de su recién anunciado discoCuarto Azul,que llega el 30 de mayo.