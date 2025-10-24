Las novedades musicales más destacadas: Shakira, Ed Sheeran y Beéle, Fito y Fitipaldis y más

¡Otro viernes más que llega cargadito de las novedades musicales! Los artistas abrazan el otoño con buena música y grandes lanzamientos.

Esta vez es Shakira la que pone el broche de oro a los estrenos, con un EP especial encabezado por una versión única de Hips don't lie junto a Ed Sheeran y Beéle. pero Fito y Fitipaldis no se quedan atrás con el estreno de su nuevo álbum, El monte de los aullidos, y un segundo single, A contraluz, donde se envuelven de romanticismo.

Sin olvidar la colaboración estrella de Despitaos con Mia Berlin, la nueva integrante de La la Love You. Te contamos estos y más estrenos:

Hips don't lie - Shakira, Ed Sheeran & Beéle

Hace 30 años, Shakira nos enamoró con su primer disco Pies Descalzos, y en homenaje a este disco y a Fijación Oral la colombiana nos vuelve a cautivar con un EP, encabezado por una nueva versión de Hips Don't lie con Ed Sheeran y Beelé. ¡Vaya colaboración del temazo!

A contraluz - Fito y Fitipaldis

A contraluz es el nuevo single de Fito y Fitipaldis de su nuevo disco, El monte de los aullidos, que ya está disponible en todas las plataformas. En este tema, la banda de rock indaga en lo que parece una historia de amor breve pero intensa.

Mr. Marshall - Mia Berlin ft. Despistaos

Despistaos y Mia Berlin se unen para cantarle con mucha diversión y ritmo a una noche de lo más pasional, dejando a un lado todo el dolor. Un tema bailable y esperanzador que promete sonar en todos lados.

Amor - Íñigo Quintero

Íñigo Quintero aterriza con su primer álbum, dos años después de su viralidad con Si no estás. Y Amor muestra esa mezcla de nostalgia e ilusión con la que envuelve su primer proyecto, del que profundizó con Europa FM: "El Sitio de siempre es el sitio que cada uno tendrá el suyo, y ya no solo un sitio físico, sino unas personas que te hacen sentir en casa, también un sitio, un momento y cada canción habla de esas cosas"

Gastos de gestión - Chiquita Movida

Irrumpiendo en el panorama musical aterriza el nuevo grupo de Rayden con su primer EP, y este single, que le pone nombre al proyecto, inunda la escena de un sonido nuevo. Este tema es un canto a empezar de cero y a "comerse el mundo", con un videoclip en el reconocido metro de Madrid. Todo ello a las voces de Rayden, Mediyama y Skiz Siete y Jhonny y Jona en los instrumentos.