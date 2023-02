Las novedades musicales de la semana con Xavi Alfaro: Maluma y Marc Anthony, Rita Ora, 30s40s50s y más

Los viernes son días de Novedades musicales y esta semana Xavi Alfaro repasa los cinco lanzamientos más destacados de la semana, entre los que se encuentran el misterioso grupo 30s40s50s (que ya han desvelado su identidad en Europa FM), los ritmos latinos de Maluma y Marc Anthony y lo último de Rita Ora, Ellie Goulding y Merino.

¡Dale al play y disfruta de los estrenos musicales de la semana que traemos cada viernes!

Maluma y Marc Anthony - La Fórmula

El cantante colombiano Maluma y el estadounidense Marc Anthony han unido sus voces en La Fórmula, su segunda colaboración. Se trata de una exquisita salsa que te pondrá a bailar desde el primer segundo, con una letra que conquistará a todos los corazones que no han encontrado la fórmula para superar a un amor.

Ellie Gouldig - Like A Saviour

Ellie Goulding acaba de lanzar Like a Savior, el tercer single del esperado quinto álbum de estudio de la artista, Higher Than Heaven, que se publicará el 24 de marzo y que ya está disponible en preorder. De este trabajo ya conocemos los sencillos Let It Die y Easy Lover con Big Sean.

Rita Ora - You Only Love Me

You only love me es el primer single del próximo álbum de Rita Ora, su trabajo más personal hasta la fecha. Este sencillo es un himno pop en el que Ora le canta al amor y a la pasión. El videoclip está lleno de celebrities como Lindsay Lohan o Kristen Stewart, y comienza con una nota de voz del cineasta Taika Waititi, su pareja.

Merino - Me voy

Me voy es el quinto adelanto de Himnos de guerra, el nuevo álbum de estudio de Merino, que se publica en este 2023. Además de lanzar nuevo disco, el grupo se incorpora al roster de Hook Management, junto a artistas de la talla de Izal, Miss Caffeina, Elefantes y Varry Brava.

Beret - Beso Robado

El artista sevillano Beret nos ha deleitado con el videoclip de tema Beso Robado, incluido en su album Resiliencia, que presentó en Europa FM el pasado mes de noviembre.

30s40s50s - NONONONO

Ya está disponible el videoclip oficial de NONONONO el primer tema de 30s40s50s donde Eva Soriano, Víctor Elías y Goyo Jiménez se hicieron pasar por los integrantes del grupo, antes de que los misteriosos miembros revelasen sus identidades.

El 1 de febrero desvelaron quiénes eran en realidad, y detrás de esas máscaras se encontraban Bely Basarte, David Otero y Tato Latorre. La nueva banda ha hecho sold out en su primer concierto en Madrid incluso antes de saberse sus identidades, y ahora que ya se sabe quiénes son, seguro que arrasan con todo lo que venga.

