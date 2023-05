Andrea Guasch, sobre 'Tu cara me suena': "Cuanto más distinta es la voz, más fácil es la imitación"

Eva Soriano e Iggy Rubín han abierto las puertas de Cuerpos especiales para recibir a Andrea Guasch, una de las estrellas de la décima edición de Tu cara me suena.

La actriz y cantante, que ya ha ganado dos programas en lo que va de temporada, ha venido en modo gala 6 —que se emite el viernes 5 de mayo— sin poder hablar de quién gana la temporada aunque el final ya esté grabado.

Solo ha podido comentar lo que ya se ha visto y su recién descubierta faceta de imitadora. "Yo tampoco sabía que imitaba así...", ha dicho al principio de la entrevista para luego matizar sus palabras. "En realidad siempre he imitado. Me gustaba imitar a Shakira y a Olivia Newton-John", ha contando la concursante, que tenía un sueño cuando era pequeña. "Siempre quise ir a Menudas estrellas para imitar a Olivia Newton-Johh", ha dicho reconociendo que le dio bastante envidia que Merche lo hiciese en la primera gala.

A Andrea Guasch le tocó debutar en el programa siendo Chanel y reconoce que hubo una cosa que le costó: el look. "Siempre ha sido muy tímida no me gusta enseñar el culo", ha dicho entre risas.

La cantante asume cada semana un nuevo reto. El último —la gala del 28 de abril— fue ser Kate Bush y cantar Running Up That Hill mientras hacía coreografías imposibles. "Lo más difícil fue el baile, era un videoclip. Ella no cantaba, ni siquiera hacía playback. Se limitaba a hacer cosas raras", ha contado sobre su imitación

Andrea Guasch, que aprende antes la coreografía que la canción, confiesa que la voz no fue el principal reto en esta imitación y tampoco lo es en la imitación de Dua Lipa del viernes 5 de mayo: "Cuanto más diferente es a tu voz, más fácil es la caracterización".

La cantante también ha sido Miley Cyrus en el programa y lo fue en una noche muy especial. Su marido Rosco la acompañó a la guitarra. "No fue una sorpresa porque sino me da un chungo. A mí las sorpresas....", contó sobre la idea que surgió en los ensayos de manera improvisada.

"Cantar juntos es muy guay", añadió al referirse a su grupo Hotel Flamingo. "Es como nuestro hijo", concluyó.