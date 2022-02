Andreu Buenafuente explica lo que piensa su hija Joana de Eva Soriano

Te interesa La noche que Andreu Buenafuente le salvó la vida a Concha Velasco

Tenemos a Andreu Buenafuente en Cuerpos especiales porque Eva Soriano le debe una disculpa. A pesar de que el comunicador la contrató en el pasado, ella decidió que el padrino de Cuerpos especiales fuese Berto Romero, algo que molestó profundamente a Andreu.

A pesar de las diferentes excusas de Eva para justificar la elección de Berto, Buenafuente solo ve una posible solución para reconciliarse: "Si hablamos de dinero, todo es posible".

"Yo propondría un apadrinamiento desmotivador. En el que vosotros tengáis que demostrar, porque no os engañéis, vosotros todavía tenéis que demostrar", añade.

Su hija Joana, el público más exigente de 'Cuerpos especiales'

Y ya nombrado padrino, Andreu les advierte que va a ser un padrino "muy exigente", que no les va a decir lo que quieren escuchar. Eva, que se quiere asegurar de que vaya a escuchar el programa y que no haga como Berto Romero, descubre que tienen una pequeña admiradora. "Soy padre de una niña, que le gusta mucho la canción de 'Anticuerpos'. Dice que cantas muy bien, porque te ve mucho en Tu Cara Me Suena también. Me dijo 'qué buena es Eva' y yo le dije 'bueno, la tienes que conocer también', que la niña idealiza", ha explicado Andreu.

Además, bromas a parte, Buenafuente asegura que los niños son el público más exigente: "No te puedes imaginar con la ligereza que dicen 'no me gusta' y no lo ves. No le dan otra oportunidad".