Artemisia Gentileschi y la violación que cambió su obra feminista, por Celia de Molina

¡Celia de Molina estrena sección en Cuerpos Especiales! Viene a hablarnos de mujeres que han sido todo un referente y que en la actualidad han sido olvidadas. En su primer programa nos habla de la pintora barroca Artemisia Gentileschi

Artemisia destacó entre los pintores italianos del siglo XVII. Tal fue su reconocimiento en la época, que la primera mujer en ingresar en la Academia de Arte de Florencia.

La violación que cambió su obra

En mayo de 1611, cuando Artemisia tenía 18 años, fue violada por el pintor Agostino Tassi, amigo de su padre. Artemisia sentó un precedente denunciándolo en pleno siglo XVII.

A partir de este hecho toda su obra tiene un claro enfoque feminista, plasmando las miradas lascivas de los hombres o visibilizando la realidad de la maternidad en su cuadro Virgen con el niño, lejos de idealizar a la mujer, muestra la realidad de la maternidad, visibilizando a una mujer cansada.

A pesar de ser todo un referente, tal como nos explica Celia, en la actualidad Gentileschi no tiene el reconocimiento del que gozan sus coetáneos cuatro siglos después. Sus obras no destacan en las principales salas de los museos y en Roma, su ciudad natal, no tiene grandes monumentos ni recordatorios.