Este actor vende el número de teléfono de Úrsula Coberó por 10.000 euros

Úrsula Corberó es una de las actrices más famosas de España, pero también fuera de nuestro país. El dar vida a Tokio durante las cinco temporadas de La Casa de Papel ha hecho que se haya convertido en toda una estrella internacional.

Una muestra de ello, fue su participación en el show de Jimmy Fallon, al que acuden los artistas más importantes del planet a y donde explicó una divertida anécdota con Madonna en un avión.

Brays Efe, amigo de Úrsula Corberó, es consciente de las pasiones que levanta la actriz y no ha dudado en bromear sobre ello a partir de un story que publicó a través de Instagram. En él, el intérprete de Paquita Salas mostraba un pantallazo de su chat de WhatsApp con Úrsula, donde ésta le enviaba un sticker de Tokio y él le respondía con otro de Paquita.

El chat de Úrsula Corberó con Brays Efe // Instagram Stories

"Autorreferenciadas", escribía junto a la imagen a modo de broma. Un story con el que muchos usuarios aprovecharon para escribir al actor y pedirle el teléfono de Úrsula Corberó.

Al ver la cantidad de mensajes que recibió a partir de ese pantallazo, Brays sacó su característico sentido del humor y no dudó en publicar un vídeo hablando al respecto: "Anoche compartí una captura de una conversación de WhatsApp con Úrsula y la verdad que me he despertado con muchísimos mensajes de gente de todo el mundo que me pide su número".

"¿Quién os pensáis que soy? ¿Os pensáis que yo voy a delatar así como así a una amiga mía? ¿Qué pondré a una persona cualquiera en un buzón de otros? De eso nada, 10.00 pavos", continuaba de lo más divertido.