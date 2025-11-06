Eva Soriano, enfadada con su esguince y todo lo que le pasa últimamente: "Mi Universo lo que me quiere decir es que no le caigo bien"

Los gritos de Eva Soriano han sonado fuerte este jueves, que ha vuelto una semana más a quejarse en su sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales.

"En las últimas semanas me han pasado cosas", ha dicho la presentadora que lleva 15 días con muletas por un doble esguince, uno de grado 1 y otro de grado 2. "Me encuentro en esta situación, se lo traslado a la gente que conozco y los de mi círculo, e incluso por redes, me dicen Eva, no te preocupes, todo pasa por algo o Lo que sucede conviene. Le conviene a mi fisio porque con todas las visitas le estoy pagando la carrera a su hija. Esa niña tiene seis años y ya tiene tres doctorados pagados con mi cuerpo".

La otra frase que le repiten es El universo te envía señales. "¿Qué me quiere decir el Universo? Mi Universo lo que me quiere decir es que no le caigo bien. Ojalá fuese un poquito más pasivo y menos agresivo. ¡Ya está bien, Universo! ¿Quieres algo de mí? Baja y dímelo. Envíame un WhatsApp, comunícate de forma normal", ha seguido quejándose la presentadora.

"No se puede justificar que sea torpe con que la Luna está puesta mal"

"No todo se puede justificar con los planetas", ha dicho la Eva más escéptica que nunca. "No se puede justificar que sea torpe con que la Luna está puesta mal, no se pueden justificar todas las cosas con la Luna. La Luna está demasiado lejos", ha continuado.

En este tiempo le han llegado a decir que "el esguince es una señal para que pare" porque tiene una vida muy ajetreada y no se para a disfrutar del presente. 'No estás viviendo el presente y l a vida te ha frenado para que lo vivas', 'Te está enviando señales para que pare'... "Si quieren que me quede quieta, que me envíen un constipado gordo, no hace falta romperme un pie", ha añadido antes de lanzar una última reflexión.

"En lo que va de año me he rasgado el isquio ocho centímetros, me ha dejado mi novio, me he torcido el tobillo que casi me lo parto. ¿Qué quiere decirme el Universo?", ha dicho la presentadora que lleva tiempo queriendo abrazar su espiritualidad. "Os juro que mi intención es estar cada vez más cerca de una Eva más tranquila, más sosegada pero la vida no me deja. El otro día voy al concierto de Lady Gaga y me roban la camiseta de una forma muy vil y despreciable".

"Yo solamente leo que este 2025 mi año del todo no está siendo. Voy a intentar que 2026 sea mi año, me voy a enfocar en 2026 sea muchísimo mejor. Pero también te digo que 2025 fue un año lleno de cosas pero también fue el año que bailé con Chayanne. A lo mejor todo esto es karma malo que me han proyectado todas esas señoras que me vieron bailando con Chayanne y ahora yo estoy viviendo de ese karma".