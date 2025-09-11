Eva Soriano explota contra los ex que vuelven tras el verano: "Aparecen como los caminantes blancos y en esta casa no te vas a calentar"
Eva Soriano ha estallado en Cuerpos especiales contra aquellas exparejas que, habiéndote dejado al principio del verano, intentan retomar la relación una vez han pasado las semanas de estío.
"Vuelven a aparecer los sapos", ha indicado Eva Soriano en Cuerpos especiales, vaticinando que llegaba el momento de gritar a una nube, esta vez contra "esos señores que te dijeron adiós en verano y ahora dicen: ¡Ay! Qué frío, voy a ver cómo está esta".
Una circunstancia que se ha repetido más veces de las necesarias en la vida de la presentadora y, por eso, avisa a los oyentes: "No hay que volver con los ex, señoras y señores. Menos, si te han dejado cuando empieza el verano... Algo huele a chamuscado"
"Son como esas botas que tienes en el zapatero y que la temporada anterior te quedaban bien y ahora te hacen rozadura", ha puesto como ejemplo, también recordando la saga Juego de Tronos: "Aparecen como los caminantes blancos y, en esta casa, no te vas a calentar".
Para hacer más fácil el recuerdo, Eva Soriano a versionado la icónica canción ¡Chas! Y aparezco a tu lado, de Álex y Christina, cambiando las frases para dejar nítido el mensaje: "No hay que volver con los ex".