Eva Soriano revela como irá vestida en las preúvas de Neox: "Pezoneras y una saya con una caída labial muy bonita"

Hace unos días, Miki Nadal desveló en Zapeando que este año repite como presentador en las preúvas de Neox, pero en esta ocasión lo hará con una nueva compañera: ¡Eva Soriano!

El cómico dio esta noticia cuando Dani Mateo se dirigió a Cristina Pedroche como la única mujer de la mesa que presentará las Campanadas este año: "Hombre, yo doy las preúvas de Neox".

Sus compañeros se han interesado por esto y le han preguntado quién será su compañera: "¡Eva Soriano!", exclamó confirmando que la presentadora de Cuerpos especiales presentará junto a Miki Nadal Feliz Año Neox. Un especial que se emite cada 30 de diciembre en Neox donde se transmiten las preúvas en directo desde la Puerta del Sol, en Madrid, dando la bienvenida al nuevo año un día antes de manera humorística.

Y aprovechando que Miki dio esta noticia antes de tiempo, Alejandro Alcaraz le ha sacado el tema a Eva Soriano durante el programa de Europa FM: "Miki Nadal largó en Zapeando quién va a presentar las preúvas de Neox. Dilo ya".

"Bueno pues lo voy a presentar yo con Miki Nadal. Es que claro, a Miki se le calienta el hocico y mira que se le dijo bien desde cadena, que todavía no se podía decir", ha empezado explicando Eva, : "¡Pues el 30 en Neox! ¡Dos besos! Las preúvas".

¡Y que tiemble Cristina Pedroche! Eva Soriano viene dispuesta a competir por el 'look Campanadas' más esperado de la televisión. "Voy a llevar un vestido... Bueno en realidad no es un vestido. Voy a llevar solo unas pezoneras con lentejuelas, y luego en el 'papo' me están confeccionando una especie de saya, que tiene una caída labial muy bonita", broma Eva Soriano.

Así que si quieres despedir el año entre risas, no te pierdas el especial Feliz Año Neox el 30 de diciembre en el que Eva Soriano y Miki Nadal darán las preúvas desde la Puerta del Sol con muchísimo humor.