LO QUE EL OJO NO VIO Y EL OÍDO NO ESCUCHÓ

Tenemos una mala noticia: no todo lo bueno de la primera temporada de Cuerpos especiales ha pasado delante de los micros.

Ahora tenemos una buena: las anécdotas off the record están todas registradas y hoy te las servimos en bandeja.

Porque al terminar las entrevistas con Eva Soriano e Iggy Rubín, muchos invitados del morning de Europa FM se han quedado en el estudio para seguir con la juerga y han protagonizado anécdotas muy divertidas.

Otras las han protagonizado los propios presentadores, que para esto de hacer el chorra no tienen rival. Compruébalo tú mismo y disfruta con las mejores anécdotas de la temporada.

El día que Iggy trabajó sin pantalones por la ola de calor

El final de temporada, y más en concreto la semana del 13 de junio, fue muy duro. Una ola de calor asoló la península y eso se tradujo en noches en vela para todos y rebelión en el estudio de Cuerpos especiales. Cansado de tanta tontería y tanto grado extra, Iggy Rubín se presentó en el estudio de buena mañana sin pantalones. Con él llegó el escándalo y la risa.

El duelo de planchas de Sebastián Yatra y Eva Soriano

Eva Soriano se convirtió en una fitness legend el día de la entrevista con Rosalía y, como fitness legend, se animó a poner a prueba a Sebastián Yatra en su visita al programa. El cantante y la presentadora se enfrentaron al reto de las planchas y dicen las malas lenguas que Eva Soriano se dejó ganar...

Nadie es más fuerte que Eva

La fuerza de Eva Soriano va más allá del reto de las planchas. Superada la prueba con Yatra, nuestra presentadora se propuso el más difícil todavía con Maxi Iglesias (tonta no es, las cosas como son).

Durante la entrevista le dijo que podía cogerlo en brazos y se lo demostró al terminarla. Maxi no daba crédito pero se dejó llevar. No hay nadie más fuerte que Eva.

Clases de Kárate con Damián Quintero

Esta vez Iggy Rubín también se sumó al plan deportivo. Al fin y al cabo, no todos los días se tiene como profesor de kárate a un campeón olímpico de la talla de Damián Quintero... Ese día hubo patada a tres y un premio especial para Eva Soriano. ¡Está lista para ir a Sanfermines!

Una nueva Baby para 'Dirty Dancing'

Iggy Rubín le cogió el gusto a esto de meterse en el fuera de micro porque con la visita de Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol se unió al reto Dirty Dancing. Los dos actores de UPA Dance tenían que levantar a la presentadora como hacía Patrick Swayze con Jennifer Grey en la película de los 80 pero salió mal. Lo intentaron con Alba Cordero (aparición estelar), pero también salió mal. Al final la Baby de estos dos Johnnys resultó ser Iggy. ¡Qué manera de volar!

Baño de masas para Dani Fernández

La temporada de Cuerpos especiales empezó cuando todavía había restricciones por el Covid-19 en los conciertos y eso implica nada de contacto físico. Dani Fernández lo vivió en uno de los showcases de Europa FM y, para quitarle el gusanillo, en el programa le regalaron un baño de masas. Dani se subió a la mesa y Lalo Tenorio casi sale perjudicado con tal de no perder al cantante.

Pantalón made in Zzoilo

Iggy aprovechó que Eva Soriano estaba grabando Tu cara me suena en Barcelona para pedirle un favor a Zzoilo: unos pantalones como los suyos. Este chico no solo canta bien, también puede ir a Maestros de la Costura.

Solucionado el problema del Wikipedia de Viva Suecia

Había un problema en el perfil de Wikipedia de Viva Suecia y Jess Fabric aprovechó su visita a Cuerpos especiales para denunciarlo. La cuestión es que en la foto que había del grupo aparecía otro guitarrista, ya que se hizo durante uno de los conciertos a los que faltó al convertirse en padre. ¿Solución? Hacerse otra foto en el estudio del programa. ¿Problema? No estaba Fernando Campillo. ¿Nueva solución? Iggy Rubín vale para un roto (recordemos la visita de Zzoilo) y un descosido.