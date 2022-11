Jorge Drexler, sobre los Latin Grammy 2022: "Rosalía me dijo: 'Deja alguno para los demás"

Uno, dos, tres... Siete premios Latin Grammy levantó Jorge Drexler en la fiesta de la música latina celebrada el jueves 17 de noviembre en Las Vegas.

El artista uruguayo fue, para su sorpresa, el gran triunfador de la noche y de eso ha hablado este miércoles con Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales.

"Los premios gordos son muy codiciados. Son premios que en la industria habitualmente se los llevan colegas cuyo proyecto tiene mucha más difusión que mi proyecto", ha dicho el compositor, que, salvo el premio al Álbum del año que se llevó MOTOMAMI de Rosalía, se alzó con todos los galardones más importantes de la noche.

"Fue un poco sorpresivo. Yo no tengo el nivel de difusión de ninguno de los que estaba en las otras ternas. Mi sensación es que el público estaba esperando a que ganara alguno de sus otros artistas favoritos y que yo les agüé la fiesta", ha confesado el uruguayo, que empezó a notar malas miradas en los dos últimos premios.

"Tenía sentado al lado a Rosalía y me dijo 'Deja alguno para los demás", ha contado entre risas.

Dos Latin Grammy 2022 con C. Tangana

Dos de los siete premios de Jorge Drexler en los Latin Grammy 2022 fueron por la canción Tocarte, cuyo coautor es C. Tangana.

No pudo estar en la ceremonia pero pasaron la noche mandándose mensajes. "Estaba de concierto en Bogotá. No pudieron venir porque tenían un concierto la noche anterior y la noche siguiente", contó sobre el madrileño que celebró el premio compartiendo en Instagram Stories un vídeo del día que compusieron la canción.

"Es un vídeo muy bonito en el que estamos los cuatro. Pucho, Víctor Martínez, que colabora con él, y mi hijo Pablo", ha contado sobre la grabación. "Es muy entusiasta, de la una de la mañana, la primera escucha que hicimos y todos muy arriba, muy contentos porque la canción se hizo muy rápido", cuenta sobre el tema compuesto en seis horas.

Drexler dice que trabajar con C. Tangana, con quien tiene otros dos Latin Grammy por Nominao y Hong Kong, es siempre así. "Creo que que el ratio que tenemos de horas de trabajo y de Grammys es el más desfavorable", ha añadido.

Un discurso en favor de la música urbana

Jorge Drexler agradeció uno de sus siete premios con un discurso en favor de la música urbana, un género que ha querido reivindicar durante la entrevista de Cuerpos especiales.

"Es ahí de donde viene la gran revolución de la música que llevó al idioma español a todas partes del mundo. Por eso tengo mucho respeto a los artistas de música urbana", ha dicho el uruguayo, que ha querido hacer una mención especial a Bad Bunny, el primer nominado al Grammy por un disco en español (Un verano sin ti).

"Para que veamos la importancia de la música urbana, a uno le puede gustar más o menos, pero...", ha añadido Drexler, quien ha insistido en poner en valor al puertorriqueño. "Personalmente Bad Bunny me parece un genio. Otras cosas no me gustan, pero Bad Bunny sí".

La actuación de Jorge Drexler y Elvis Costello en los Latin Grammy

De la noche de los Latin Grammy, han comentado la actuación de Jorge Drexler junto a Elvis Costello. El músico británico sustituyó a C. Tangana para cantar Tocarte.

Una actuación muy compleja y muy ensayada.

"Fue todo tocado en directo. Sin metrónomo. Fue algo muy difícil de hacer", ha contado sobre la actuación, para la que ensayaron muchísimo. En España, en Nueva York, tres días seguidos en Puerto Rico y luego en Las Vegas. "Tocar eso es muy difícil", ha añadido el cantante, que cuenta en esta actuación con los músicos de su banda, que también hicieron una coreografía preparada.

Los músicos de la actuación son los músicos que acompañan a Jorge Drexler en sus giras. "Es un privilegio porque cada uno tiene su proyecto en solitario, desde Guinea Bissau hasta Argentina, Barcelona... De todos lados. Tengo la suerte que durante una semana dejan sus proyectos para venir conmigo", ha añadido el cantante, que en su lista de próximos conciertos tiene varias paradas en España.

San Sebastián, Bilbao, Las Palmas y Madrid. El 28 de enero actúa en el Wizink Center para despedir su gira española. "Nunca he tocado en un espacio así en España, tenía muchas ganas de hacer algo así en Madrid porque es donde vivo".

El concierto está ahora en fase de preparación y Jorge Drexler promete sorpresa. Aún están en fase de preparación, pero avisa que en el antiguo Palacio de los Deportes puede pasar de todo.