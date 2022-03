Lala Chus crea una historia chusco con Will Smith y Pablo Motos en el cementerio de Curros de la Expo

Lala Chus está en todo y esta semana la colaboradora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, ha llegado al programa con una reflexión. Las historias truchas se están acabando y hace falta crear nuevas para las generaciones futuras.

"Las tenemos que empezar a crear y es lo que vamos a hacer hoy", ha propuesto a Eva Soriano e Iggy Rubín. "Vamos a hacer el germen de una buena leyenda urbana entre los tres. Vamos a hacer un brain storming de ideas para las futuras Lalas, Evas e Iggys".

Los elementos de la historia chusca de 'Cuerpos especiales'

¿Dónde nace la leyenda urbana made in Cuerpos especiales? ¿Un parque de atracciones abandonado, Marina d'Or o el cementerio del Curros de la Expo 92? El punto de Iggy y Lala es para el cementerio de Curros, donde descansan las mascotas de la Exposición Universal de Sevilla.

¿Quiénes son los protagonistas? ¿Leticia Sabater, Ibai Llanos o Pablo Motos o Will Smith? "Soy un poco brujita, no sabía lo que iba a pasar con Will en los Oscar", ha querido aclarar Lala Chus sobre la elección de sus candidatos a ser protagonistas de su historia chusca. Ganan Will Smith y Pablo Motos. "Cuando vino a hacer la promo de Ali , sabéis que Pablo Motos lo llevó a ver el cementerio de Curros ", ha imaginado Iggy Rubín.

¿Cómo surge la historia chusca? Hay tres opciones: cuando estaban haciendo un vídeo de ASMR para TikTok o cuando estaban ligando por WhatsApp. "¡Lo tengo! Pablo Motos y Will Smith van al cementerio de Curros y van a hacer un baile de TikTok!", ha dicho emocionada Eva.

¿Y el elemento perturbador? ¿Aparece Juan y Medio, aparece un perro con el hocico lleno de mermelada o aparece Bad Bunny? El perro, claro ganador. "Pero me estoy yendo a otro sitio, que la mermelada parezca que es mermelada pero en realidad es sangre", continúa Eva.

La leyenda urbana de 'Cuerpos especiales'

Ya están todos los elementos, ya solo queda terminar de encajarlos. Esto es lo que ha salido de la sección de Lala Chus en Cuerpos especiales:

"Will Smith va a El Hormiguero a hacer una promo, entonces Pablo Motos le propone hacer un reportaje en un lugar emblemático anbadonado, la isla de La Cartuja, donde se hizo la Expo de Sevilla. Ahí entran en el cementerio de Curros y Pablo dice: 'Ey, Will, ¿hacemos un TikTok?'. Entonces aparece un perro, quiere morder a Will Smith, este le da un guantazo (aprovechando lo que pasó en los Oscar) y el perro se convierte en Dani Rovira para vengarse matando a Will Smith".

¿Cómo te quedas? Claramente la imaginación de este trío no tiene límites.