Los lanzamientos musicales de la semana, por Javi Sánchez

¿Quién dijo que el lunes era el peor día de la semana? Si bien es cierto que no suele ser el día más esperado, afrontarlo con una buena dosis de música ayuda a motivarse para empezar otros cinco días de duro trabajo.

¿Y sabes quién más te motiva? Jota Music, la personalidad que adopta Javi Sánchez cuando se encienden los micros de Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM.

Pero quién también está dispuesta a convertir tu lunes en menos lunes, es Dua Lipa, que viene cargada de novedades con su recién estrenado tema Sweetest Pie.

En esta ocasión, la diva del pop internacional une voces con la rapera Megan Thee Stallion en una de las colaboraciones más esperadas del año. Por supuesto, con un videoclip a la altura, donde Dua y Megan muestran todo su poderío y sensualidad para conquistar a dos forasteros mediante deliciosos dulces e impactantes bailes. ¡Todo un subidón de azúcar!

Los Stay Homas tampoco se quedan cortos. Su nuevo tema Es por ti ya está disponible en todas las plataformas digitales, y llega como un bolero con salsa combinado con rock. En esta ocasión, el trío catalán une fuerzas con Rubén Blades y lanza este adelanto de su nuevo álbum de estudio titulado Here2play, que cuenta con la participación de otros artistas como Juanito Makandé, Vic Mirallas y Manu Chao.

Seguimos navegando por la música nacional y ahora llegamos al género indie, porque Amaia también está de estreno. La artista abre las puertas del circo y presenta Bienvenidos al show, el cuarto avance de Cuando no sé quién soy, su segundo álbum.

El videoclip es todo un espectáculo. En él, la joven se convierte en toda una artista circense, balanceándose en un aro colgante o cantando junto a otros personajes del show. A pesar de que no hay fecha de estreno de su nuevo trabajo, sí podemos confirmar que contará con una colaboración muy esperada. Se trata de Aitana, compañera de academia en OT, y ahora también aliada de aventuras musicales. ¿Y cómo se llamará la canción? La canción que no quiero contarte, valga la redundancia.

Beatriz Luengo también ha querido subirse al barco nacional, y ha sorprendido a sus seguidores con la interpretación de una de las coplas más conocidas de la historia musical española. Hablamos de Na te debo, la nueva versión del emblemático clásico de Miguel Molina Esta es mi vida, reinterpretada por otros artistas como Rocío Jurado, o la propia Isabel Pantoja.

Y por último pero no menos importante, terminamos el repaso de estrenos con otra nueva versión. Aunque esta vez, son Carlos Sadness e INNMIR los encargados de sacar del baúl de los recuerdos una de las reliquias de la música en español. Se trata de Me gustas tú, de Manu Chao. Ahora, el dúo de artistas adapta el clásico con nuevos toques electrónicos y luminosos, para hacer que Me gustas tú se reproduzca en bucle en nuestras mentes, una y otra vez, sin parar.

Javi Sánchez conseguirá que este lunes, salir de la cama no se convierta en todo un reto. ¡Dale a play!

'Sweetest Pie', de Dua Lipa y Megan Thee Stallion

'Es por ti', de Stay Homas y Rubén Blades

'Bienvenidos al show', de Amaia

'Ná te debo', de Beatriz Luengo

'Me gustas tú', de INNMIR y Carlos Sadness