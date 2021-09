El loco horóscopo de Lalachus: un personaje de 'El diario de Patricia' para cada signo

Lalachus es una brujilla con mucho flow , y por eso su horóscopo no es un horóscopo al uso. La colaboradora de Cuerpos especiales lee el horóscopo en El diario de Patricia, y ha decidido asignarle a cada signo un personaje del programa de los 90.

Aries

Te gusta mucho mandar y no todo el mundo puede estar a tu disposición. Estás siempre dispuesto a hacer un cambio en tu vida, no le temes a nada. Céntrate y conseguirás tus metas.

Eres... "Ya no soy un gremlin, ya no soy un chungo"

Tauro

Eres el que más se deja seducir por las mieles de la pereza y la gula, el que sabe que tiene que ponerse con lo atrasado pero es más perra que Niebla.

Eres... el friki. "Me gusta hacer el Chewbacca"

Géminis

Eres la típica persona que calcula lo que le toca a cada uno en la cena pero sin calculadora. Esa gente que lo calcula mentalmente. Sabemos que eres muy listo pero no hace falta que no nos lo restriegues. Deja de recordar cosas del pasado porque no dejar entrar a las nuevas.

Eres... el chico que presumen de su inteligencia.

Cáncer

Eres más pesada que un collar de sandías con el tema del ejercicio y de comer sano. Si tú quieres, a tope, pero deja a la gente que coma lo que quiera. No pasa nada. También es verdad que es un poco juzgón. Te recomiendo que te culturices un poco, leas algún libro.

Eres... el metrosexual de El diario de Patricia.

Leo

Estás un poco sueltos. Estás hot, hot. Tienes que ser un pco cautos porque de al amor y la gente se asusta, hay que relajarse. En el trabajo vas a recibir una subida de 10 euros al mes para tus caprichos.

Eres la señora lujuriosa.

Virgo

Eres una persona de rutinas y como te saquen de ellas te tuercen el día. Intenta canalizar tu frustración haciendo cosas diferentes, apúntate a bachata o a zumba que va a ser la más chulita

Eres el niño que fumaba para hacerse el chulo

Libra

Tienes tantos planes que no das para más. No fuerces las situaciones porque cuanta más ansia tengas por algo, más va a tardar en llegar. No estás para tontunas y por eso te enfadas muy rápido.

Eres el señor que se cabreaba con su hija.

Escorpio

Algo te inquieta, ten cuidado porque a veces pecas de ser demasiado sincero y te puedes llevar una hostija. El signo se caracteriza por tener un lado oscuro.

Eres el heavy de la gangrena

Sagitario

Estás como Malena Gracia, loca. Tienes que intentar tranquilizarte porque lo peor ya ha pasado. Ahora tienes que levantar el cucú y cambiar el mood. No aguantas a nada ni a nadie y siempre haces tremendas bombas de humo.

Eres la invitada de '¿Tú sabes lo que yo me ahorro en bragas?¡

Capricornio

Eres bastante ingenuo, vives con una torrija encima que no te enteras ni de nada. Te pasas de bueno y la gente se aprovecha de las situaciones. Ándate con ojo que la gente es muy lagarto. déjate guiar por tu intuición que nunca falla.

Eres el primo de David Civera.

Acuario

La luna nueva va a hacer que estés radiantes con un carisma bruta y todo el mundo va a querer estar cerquita de ti. Puede que haya sitio para el amor, pero ten cuidado con las citas de internet.

Eres la señora de 'Pero usted ¿quién es?'

Piscis

Vas a estar dispuesta a hacer lo que sea por cumplir tus propósitos. Ponte guapa porque veas a petarlo y vas a conseguir el amor, pero cuidado con tu familia porque de repente a lo mejor se meten donde no deberían.