Nerea Rodríguez, sobre 'Malibú': "La canción surgió cuando mi chico y yo viajamos a Los Ángeles y él se podía quedar allí"

En el último programa de la temporada de Cuerpos especiales recibimos a la gran Nerea Rodríguez, que está de estreno con Malibú.

Para promocionar esta canción, lanzó un vídeo en TikTok que se ha vuelto viral con cientos de respuestas de lo más divertidas con el lema "esta canción es para ti": "La gente es muy graciosa y hay gente que tiene un humor muy negro, en plan, "si has matado a tu abuela", bromea Nerea.

Malibú habla de una relación a distancia y Nerea nos explica en qué se inspiró para componerla: "Nunca he tenido una relación a distancia pero la canción surgió porque mi chico y yo nos íbamos a Los Ángeles y yo iba más a formarse y él iba más a trabajar. Y había la posibilidad de que si le iba increíble se quedaría allí, aunque al final lo supimos combinar y los dos volvimos juntos".

Malibú es, junto la Señales, dos adelantos del próximo álbum de Nerea. La artista nos explica que continuará lanzando singles y después lanzará el disco con cuatro temas nuevos: "Porque los discos ya no son como antes, si no sacas singles la gente no los escucha enteros".