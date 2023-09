Ptazeta: "Lo que falta en la industria de la música es que el público masculino escuche a las chicas"

Ptazetaha vuelto este martes a Cuerpos especiales para presentar Relajao, un tema que bebe de su nuevo estado.

La cantante canaria se muestra tranquila y contenta. Después de este pequeño parto, en el que confiesa que ha sufrido, está más segura que nunca de sí misma. "Me siento motivada, sé lo que quiero hacer. Es trap y y es lo que voy a sacar a partir de ahora", le ha confesado a Eva Soriano e Iggy Rubín.

"Siempre lo he tenido claro pero ahora lo tengo claro, clarinete. Clarísimo", ha añadido.

Los últimos nueve meses han sido un no parar para Ptazeta. "Hemos estado preparando el show del verano que ha pasado y el álbum", ha contado sobre su próximo trabajo en el que ha trabajado mano a mano con Juacko. "Somos la dupla galáctica".

Sobre este nuevo proyecto, que aún no tiene fecha, ha dado algunas pistas. Ptazeta se ha desligado del mainstream, ahora hace lo que le sale y lo que le sale es rap

"Me siento más a gusto así, como estoy ahora. Antes me sentía más prostituida", ha confesado la artista. "Nunca ha hecho nada que no me guste ni he hecho nada obligada, pero sí es verdad que...", ha añadido refiriéndose a que, pese a sus colaboraciones con Aitana o Villano Antillano, ella es puro rap.

Quieres, su canción con Aitana y Emilia, nació de la artista catalana. Le escribió para decirle que le encantaba su trabajo y que estaría encantada de trabajar con ella. Le dijo que sí sin dudar.

La historia de Mujerón, su colaboración con Villano Antillano, es otra. Salió de una conversación de esta con Juacko. "La empezaron, la escucharon y me dijeron: '¿Quieres darle una vuelta?'. Y dije: '¡Vamos!".

Eva Soriano e Iggy Rubín han aprovechado la entrevista de Ptazeta para hablar también del Equal Fest, que se celebra el 22 de septiembre en el Wizink Center de Madrid para fomentar la igualdad en la música.

En este sentido, la cantante defiende que el panorama en la industria es ciertamente positivo. "Yo siento que en la música lo estamos haciendo bien, en el sentido de que han salido más artistas femeninas", ha reconocido la canaria que lleva cuatro años en la industria. "Ahora solo falta que el público masculino escucha chicas. Ese es el punto en que toda la pirámide en el que se cae todo".

"Al final tú estás identificado a escuchar chicos y con eso te quedas. No es que seas así y digas 'no voy a escuchar a una chica nunca más'. Al final es el rollo de que es una música para chicas y como yo soy un chico no me siento identificado, pero nosotras sí nos tenemos que sentir identificada, ¿no?", ha dicho dejando entrever un tono. "Poco ca poco".

Ptazaeta se ha despedido del programa hablando de la colaboración que tiene con Lola Indigo y de la que habló en la anterior visita. Todavía no ha visto la luz, pero saldrá.