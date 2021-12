A lo Troy McClure: Roi Mendez y Eva Soriano desvelan la técnica de Cepeda para presentarse a la gente

¿QUIÉN NO CONOCE A CEPEDA?

Roi Méndez ha venido a Cuerpos especiales para charlar un ratito de todo un poco. Pero antes, queremos saber qué está haciendo a nivel profesional: "Estoy volviendo a empezar. Cambié de discográfica y todo y estoy en medio de una gira que me está llevando por pequeños bañitos de masas".

Sobre su música, el artista asegura que se encuentra muy bien pero que hasta enero no sacará música nueva. Lo que sí que lanzó hace unos meses fue La misma dirección, un tema con su excompañero de OT y amigo Cepeda del que Iggy Rubín tiene una curiosa anécdota.

"Este verano a una amiga se le acercó Cepeda a su coche y le dijo 'hola, soy Cepeda', con esa voz de Cepeda que tiene", ha bromeado Iggy, a lo que Eva ha respondido "Lo voy a decir, la amiga soy yo".

A continuación, Eva ha explicado bien esta historia: "Yo estaba en la parte de atrás del coche, conducía una amiga mía. Estábamos un grupo de amigos y de repente llegó Luis en coche. Entonces, ¿qué pasa? que mucha gente no controla el mundo OT, pero él dio por hecho que todo el mundo sabía quién era él. Entonces una de mis amigas. cuando él llegó y dijo 'hola, soy Cepeda', le respondió 'hola, yo soy Ana. ¿Qué nombre es Cepeda?' Fue gracioso porque luego tuvimos que ponerle en contexto".

"¿Era de noche?", ha querido saber Roi. Tras saber que sí, ha preguntado "¿Podría estar un poco 'perumplo'?". "Podría estar un poco contento", ha respondido Eva, y ha añadido "Pero fue muy gracioso cómo se apoyó en la ventanilla del coche en plan Troy McClure diciendo 'hola, soy Cepeda".

"Esta me la conozco, es que me la sé", ha reaccionado Roi entre risas: "Me ha llegado por otra gente cosas parecidas".

Por último, Alba Cordero le hace un jueguecito para saber si Roi se conoce las canciones de todos sus amigos cantantes, ¡qué son muchos!