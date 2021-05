Subasta por el cabello de Kurt Cobain

Hay artistas inmortales y Kurt Cobain es uno de ellos. ¿Qué decir del mítico líder de Nirvana, que no se haya dicho ya? El padre del grunge, miembro del "club de los 27", y de toda una generación, sigue dando que hablar a raíz de lo que se ha pagado por uno de sus cabellos, durante una subasta. En total fueron más de 11.000 euros por seis mechones de Kurt Cobain en una subasta virtual, organizada por Iconic Auctions, titulada Music Auction. Además del cabello de Kurt, también había material de otra bandas legendarias, como Led Zeppelin, los Beatles o el rey, Bob Dylan.

Juanma Romero conversa con Marta Lozano sobre la increíble suma de dinero que alguien ha pagado por poseer varios mechones de pelo del mítico cantante de Nirvana, en concreto, puntualiza Marta, "son seis mechones de pelo, supuestamente, cortados en el año 89, entre los que había otros objetos usados por el artista".

Kurt Cobain durante su concierto más famoso: 'Nirvana Unplugged' // Getty

El cabello de Kurt Cobain

Desde luego, la melena rubia de Kurt Cobain era uno de los rasgos más característicos del icono del grunge. Era 1989, cuando Tessa Osbourne, una amiga del cantante, le cortó uno de sus mechones, durante una gira.

Después de la muerte de Kurt Cobain, Tessa supo que Kurt sería famoso, tal y como comenta Marta, que cataloga a Tessa como una "visionaria". Además, para comprobar la autenticidad de la historia, Marta nos cuenta que en el lote vendido "hay una foto de los dos" y, por supuesto, en dicha imagen "se ve a la chica con unas tijeras en la mano".

El legado de Nirvana

La banda fundada en 1987, y procedente de Aberdeen, está catalogada como una de las más grandes de todos los tiempos, un grupo tan influyente como determinante para toda una generación con auténticos temazos como Smell Like Teen Spirit, In Bloom o Stay Away. En 1990 se unió como baterista Dave Grohl, el responsable de continuar, de alguna manera, con el legado de Nirvana en Foo Figthers.