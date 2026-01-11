EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

¿Qué harías si te encontraras con un fantasma en el ascensor?

Ana, una oyente de Me Pones, desvela un secreto de su hermana Amelia en directo. Resulta que, una noche, bajó a la recepción de un hotel en Roma al puro estilo de 'la chica de la curva': con un camisón blanco, despeinada, descalza, el pelo revuelto... Por desgracia, Amelia coincidió en el ascensor con un huésped y no se le ocurrió otra cosa que hacerse pasar por un fantasma: "Ah, pero ¿puedes verme?", le dijo. Él, obviamente, salió corriendo de allí en la siguiente planta. ¡Escucha la anécdota completa!