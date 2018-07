Un estudio llevado a cabo por las universidades de Standford y Cambridge cruzando los datos de un test de personalidad con los 'me gusta' de páginas de Facebook, revela la relación entre personalidad y gustos musicales . ¿Quieres saber cómo eres?

Los fans de Placebo o The Smiths son “más neuróticos”, los de Gucci Mane "extrovertidos" y los de Björk “más abiertos”. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de una investigación realizada conjuntamente entre las universidades de Standford y Cambridge y publicada en The New York Times.

La universidad de Cambridge desarrolló una aplicación llamada MyPersonality con la que 70.000 usuarios de Facebook respondieron a un test de 100 preguntas que determinaban el grado de extroversión, amabilidad, escrupulosidad o neurotismo. Estos datos cruzados con las páginas de Facebook a las que cada usuario le había dado 'me gusta' determinaba la relación entre personalidad y gustos concretos: musicales, deportivos o de entretenimiento.

En lo que respecta al campo musical, el estudio determina que las personas que escuchan música urbana como Gucci Mane o Waka Flocka Flame son más extrovertidas que las que escuchan bandas de metal sinfónico como Nightwish.

De la misma manera, las personas a las que les gusta músicos con estilos tan característicos como Tom Waits o Björk suelen ser abiertas. Todo lo contrario ocurre con los que escuchan música pop como Cheryl Cole o country, como Luke Bryan.

Si pasamos al nivel de neurotismo tenemos malas noticias para los fans de Placebo, Marilyn Manson, Bring Me The Horizon o The Smiths, ya que el cruce de datos indica que estas son las personas más neuróticas. Además, los fans de Marilyn Manson y Placebo también se encuentran entre las personas menos agradables, compartiendo rasgo con las que escuchan a Rammstein o Judas Priest.

Este estudio se realizó en 2015 pero ha vuelto a ser noticia a partir del escándalo de la consultora Cambridge Analytica, que a partir de la metodología utilizada en el estudio para definir la personalidad del usuario analizaron sin su consentimiento a 50 millones de usuarios de Facebook para crear determinados modelos de comportamiento y personalidad que podían ser votantes potenciales de diferentes campañas políticas.