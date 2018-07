Primavera Sound, contra las agresiones sexuales se une al protocolo ‘No Callem’

"Estamos aquí para pasarlo bien y disfrutar de la música. Muchas gracias por hacer de Primavera Sound un festival libre de violencia machista." , estas son las palabras de Primavera Sound para anunciar que se ha unido al protocolo No Callem (No Callamos), la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para poner fin a las agresiones sexuales en el ocio nocturno.

"No callamos ante las agresiones sexuales. Ni en nuestro festival ni en ningún sitio. Si lo necesitas, ¡habla con nosotros!". Así empieza el comunicado que el Primavera Sound ha publicado para anunciar que se une a No Callem (No Callamos), un protocolo de actuación contra agresiones sexuales en espacios de ocio nocturno impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona junto a otras salas y festivales de la ciudad.

Los organizadores del Primavera Sound declaran que quieren que "el festival sea un espacio seguro para todas y todos". Así que los asistentes tendrán a su disposición un stand informativo de la campaña y habrá personal itinerante que también dará información y estará en alerta para detectar posibles casos. Por otra parte, todas las personas que trabajarán en el festival han recibido indicaciones sobre esta iniciativa y su protocolo de actuación.

Además, la organización también expone que "si presencias algún caso de agresión o comportamiento inadecuado, comunícalo a un miembro de nuestro equipo". Y es que la finalidad del Primavera Sound es "pasarlo bien y disfrutar de la música. Muchas gracias por hacer de Primavera Sound un festival libre de violencia machista.".

La iniciativa No Callem, anunciada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se pone en marcha este fin de semana y es "un medida pionera" en España. De momento, son nueve salas de ocio nocturno y los tres principales festivales de música de la ciudad, Primavera Sound, el Sónar y el Cruïlla.