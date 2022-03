El curioso pasado en común de Angy Fernández y Samantha Hudson

Nunca antes habían coincidido, ni delante ni detrás de las cámaras, pero lo cierto es que comparten un pasado en común. ¡Angy Fernández y Samantha Hudson fueron al mismo instituto!

Ambas crecieron en Mallorca y por si fuera poco, Hudson era muy amiga de la tía de Angy, Neus, que trabajaba en el bar del colegio. "Yo era muy amigo de ella porque cuando eres maricón te haces amigo de todas las funcionarias", recuerda Hudson de aquella época.

Unos años después, como parte de un proyecto para la asignatura Cultura Audiovisual, Hudson grabó el videoclip de Maricón, un tema cuya letra reivindicaba un estilo de vida nada convencional y que colgó en la plataforma YouTube. "Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no dejan entrar porque monto la gresca", cantaba la performista, que enfadó tanto a organizaciones religiosas como a partidos políticos conservadores. Su profesora le puso un sobresaliente.

"Ella te adoraba, cuando salió el vídeo me lo pasó y me dijo 'mira qué guay'", le cuenta Angy sobre su tía Neus a nuestra reina de las tendencias, que no sabía nada de esto. "Había bachiller de artes escénicas y cuando un exalumno hacía algo guay no dejaban de hablar de él. "Angy Fernández era leyenda de Física o Química", bromea Samantha.

Y claro, como la tía de Angy trabajaba en el colegio, ella lo tenía mucho más difícil a la hora de hacer pellas. "Le decía que ya me había traído la merienda y que no iba a la cafetería, pero ella lo sabía, luego me lo dijo y nunca se chivó", recuerda.

Puedes ver a Samantha Hudson y Angy Fernández en el minuto 1:02

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.