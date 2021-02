Eva B: "Me gusta 'Frío y calor', pero no quiero centrarme solo en un estilo"

'yu Music' ha recibido este sábado a Eva B, una de las participantes de la última edición de 'Operación Triunfo' que más nos ha conquistado. La cantante ha llegado al plató del programa que conducen Lorena Castell y Carlos Marco con su nueva canción bajo el brazo, un tema al que ha titulado 'Frío y calor' y que cuenta con un videoclip de lo más sangriento.

Eva B es una artista 360 —como diría Paquita Salas—, no solo se encarga de componer y poner voz a sus canciones, sino que se implica en el proceso completo para el lanzamiento de su música. La cantante ha confesado en 'yu Music' que fue ella la encargada de hacer el guion del videoclip: "Me gusta involucrarme en los proyectos", ha confesado.

"Quiero guionizar mis videoclips, me gusta mucho", ha expresado mientras anunciaba que también se ve como actriz en alguna serie. Volviendo a la música, ¿cuál es el estilo que caracteriza su música? "Tengo tantas canciones que no se parecen en nada. Me gusta el sonido de 'Frío y calor', pero no quiero centrarme solo en un estilo".

No sabemos qué sorpresas nos tiene reservadas Eva B para los próximos meses, pero tampoco ha querido adelantarnos ningún detalle. ¡Qué pena! "Tengo varios estilos. No voy a adelantaros toda mi carrera próxima. Tengo muchos estilos de canciones, algunas son movidas y otras lentas", pocas pistas nos da.

SU PASADO EN LA NATACIÓN SINCRONIZADA

La visita de Eva B —y el cotilleo de Instagram, no nos vamos a engañar— nos ha llevado hablar con la invitada de su pasado como nadadora de natación sincronizada. ¿Volverá a practicar este deporte? "Ahora, no quiero renunciar a mi equipo y la natación sincronizada es un deporte de equipo y si quiero volver a hacerlo tendría que volver a Galicia", ha reconocido con cierta nostalgia.

Eva B con su equipo de natación sincronizada. / Vodafone yu / Youtube

La natación sincronizada requiere mucha preparación física y Eva B ha confesado que ahora mismo no tiene tiempo de seguir entrenando, aunque mantiene su forma física. "Puedo dar buenas patadas con las piernas. Incluso podría ganar alguna pelea", ha confesado entre risas.

Puedes ver la entrevista a Eva B en el minuto 14:25👇

SEGURO QUE TE INTERESA:

👉 Eva B: "Todo lo que canto en mi tema 'América' es mentira"

👉 Hugo Cobo desvela los nuevos temas que tiene preparados y una misteriosa colaboración

👉 Operación Triunfo cumple 18 años y Chenoa, Bisbal y varios triunfitos lo celebran