Guitarricadelafuente: "En el vídeo de Guantanamera salen mis amigos y mi pueblo"

¡Joaquín Reyes is in da house! Esta semana le toca convertirse en Tamara Falcó, que ha ganado la última edición de Masterchef Celebrity.... ¡Pero está triste! Se ha dado cuenta de que la gente pobre tiene que cocinar porque no le queda otro remedio. ¡Qué desgracia! "A Jordi le di un pico místico", cuenta. "Pero estaba grabado, es la magia de la televisión", explica. ¡En ese momento estaba soltero... Ahora tiene novia!