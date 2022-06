Inés Bárcenas y la responsabilidad afectiva: "No vale eso de 'yo soy así', hay que enfrentarse a las emociones del otro"

Inés Bárcenas // yu, No te pierdas nada

Con Inés Bárcenas aprendemos tanto a gestionar nuestras emociones que Valeria Ros hasta se ha traído un cuaderno para tomar apuntes. Ya hemos hablado de fobias, adicción a las redes, ghosting, TOC... Y esta semana le toca a la responsabilidad afectiva.

Qué es la responsabilidad afectiva

"A grandes rasgos significa tener en cuenta la repercusión emocional para el otro de lo que hacemos, para bien o para mal", explica sobre el significado literal de ese término que está tan en boga.

Algo muy importante sobre la responsabilidad afectiva es que siempre se va a producir en cualquier vínculo que tengamos, no solo en las relaciones sexo afectivas. En el trabajo, en el supermercado...

"No se puede ir tratando mal a la gente, pero las que más hay que cuidar son las relaciones íntimas", explica. "Es donde más conflictos y roces puede haber porque las relaciones son profundas, aquí hay que tener más implicación", dice.

Aunque la responsabilidad y la empatía son conceptos muy conocidos parece que es difícil a día de hoy encontrar estas características en una persona. "Las relaciones íntimas se han vuelto precarias, individualistas y utilitaristas, ya no interesa mantenerlas si van a traer problemas", asegura.

Esta ausencia de inteligencia emocional se puede dar de varias formas. El ghosting, por ejemplo, es una forma de abuso emocional. También entra en juego ahora el orbyting, puede definirse como "el por si acaso". Eso de que la persona que te ha dejado de contestar de un día para otro siga viéndote las stories puede ser sospechoso.

Guía para tener más responsabilidad afectiva

Tener responsabilidad afectiva pasa por enfrentarse a las cosas que no nos gustan tanto. No es un rasgo de personalidad. No vale eso de "yo soy así". Hay que enfrentarse a las emociones de los otros.

Establecer unos límites y un mapa relacional

Evitar el exceso de racionalización, no se trata de tener razón, sino de emociones

Empatizar con las emociones del otro, intentar entenderlo

Hablar los conflictos desde la intersubjetividad. Cada uno siente de una manera

