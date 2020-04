Javier Rey y Manuela Velasco presentan su nueva serie 'Mentiras': "El único juez es el espectador"

Manuela Velasco y Javier Rey tiene mucho talento para la actuación pero... ¿Para la tecnología? "Yo llevo solo una camiseta y estoy desnudo por debajo" , dice el actor. "Yo voy vestida pero es verdad que no lo hago todos los días, si me pongo un vaquero flipo, llevo más de un mes sin quitarme las pantuflas". ¡Cuarentena mood!

¿Han hecho muchas videoconferencias ahora durante el confinamiento? "El otro día me metí en una de 50 personas y me pareció muy loco, muy estresante, esto es lo máximo que puedo soportar", dice Manuela.

La nueva serie 'Mentiras' de Atresplayer Premium cuenta la historia del personaje de Javier Rey, un médico al que acusan de haber violado a la hermana del personaje de Manuela. "El personaje de Javier es muy querido en nuestra profesión, somos médicos, y claro, todo el mundo lo respeta", cuenta la actriz.

"En esta serie el único juez es el espectador, todos los personajes mienten", reflexiona Javier. "A medida que avanzan los capítulos vamos más allá, vemos cómo la sociedad reflexiona sobre la mentira, las fakes news, los juicios públicos...".

"Javi y yo hemos discutido mucho, cada uno con nuestro punto de vista, o el de nuestros personajes, y eso es lo importante", dice Manuela.

¿Y qué están viendo ellos durante el confinamiento? "Yo he visto el primer capítulo de 'Veneno' y es genial, me encanta, además me estoy poniendo al día con The Wire", cuenta Manuela.

