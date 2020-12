Kaydy Cain y Zazo & Gxurmet visitan 'yu Music' este sábado, con Lorena Castell, Carlos Marco y Angy Fernández

Hemos empezado la semana cruzando el charco -virtualmente- para charlar con Miley Cyrus de su nuevo disco 'Plastic Hearts', pero eso no quiere decir que no la terminemos por todo lo alto... Continuamos con el rapero Selecta, Henar Álvarez, Anier, Isabel Coixet y Kaydy Cain. Sí, estos nombres no irían nunca en la misma frase si no fuese porque todos se vienen al yu... ¡Menuda mezcla!