'Pantomima Full' se incorpora a 'yu, no te pierdas nada' en Europa FM

Alberto Casado y Roberto Bodegas, 'Pantomima Full' , presentarán ' yu, no te pierdas nada ' junto a Ana Morgade en la próxima temporada en Europa FM. ¡Pero esta es solo una de las sorpresas que te esperan!

En septiembre arranca la segunda temporada de 'yu, no te pierdas nada' en Europa FM, un programa que lleva ya nueve temporadas repartiendo humor y buen rollo 'como si fuera gratis' a todo el que se acerca a escucharlo, ya sea a través de la radio y la web de Europa FM, en YouTube o redes sociales.

Y ahora además ¡los canallitas de 'Pantomima Full' también estarán junto a Ana Morgade en la 'vuelta a cole' de 'yu, no te pierdas nada'!

Pero por si alguno no los conocéis, ya estáis corriendo a ver las bromas y sketches de Alberto Casado y Roberto Bodegas ¡porque son absolutamente memorables! Un humor y un ingenio muy particular que ahora podrás disfrutar también en el programa de Vodafone yu en Europa FM. ¡Bienvenidos a 'yu, no te pierdas nada', canallitas!

HORARIO DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA' EN EUROPA FM

El horario de emisión de 'yu, no te pierdas nada' seguirá siendo de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas en directo, mientras que los sábados y los domingos -a la misma hora- los oyentes podrán disfrutar de 'yu Afterhours', un programa con los mejores momentos de la semana.

También puedes disfrutar como siempre del programa en diferido en la web de Europa FM y en el canal de YouTube de Vodafone yu, que suma ya más de 430 millones de reproducciones de sus vídeos.

'PANTOMIMA FULL' EN YU

Alberto Casado (Madrid, 1983) y Rober Bodegas (A Coruña, 1983) han sido colaboradores y guionistas de numerosos programas de éxito como 'Sé lo que hicisteis…' (La Sexta), 'Lo más Ridículo' (Comedy Central), 'Locomundo' o 'La Resistencia' (#Cero), además de realizar giras por teatros de toda España con varios espectáculos. Como ‘Pantomima Full’ son los creadores de una serie de vídeos cortos que comparten en redes sociales y que les han llevado a conseguir cientos de miles de seguidores.

'yu, no te pierdas nada' volverá esta nueva temporada con muchas novedades y nuevos colaboradores, pero seguirá contando con los habituales y clásicos del radio show, como Joaquín Reyes, Victoria Martín, Las Hormigas (Juan, Damian y Marron), Lorena Castell, JJ Vaquero, Roi, Sergio Bezos, Maya Pixelskaya, Andrea Compton, Sr Cheeto, Dario MH, Ana Cardo, Sandra Delaporte… ¿Te lo vas a perder?

¡Nos vemos en septiembre en 'yu, no te pierdas nada' en Europa FM!