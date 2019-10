Bad Gyal, Omar Montes y Anni B Sweet nos traen flow y buen rollo a 'yu, no te pierdas nada' (25/10/2019)

Natalia Ferviú es la primera en pasar por aquí este viernes para comentar las últimas novedades de Miley Cyrus, que parece que la ha liado un poco con sus últimas declaraciones al estilo... "Me hago lesbiana porque los chicos son malos". Tardó muy poco en darse cuenta de que había metido la pata, porque hasta los miembros de su comunidad LGTBI se han cabreado con ella.

También hablamos del nuevo tema de Selena Gomez, 'Lose You To Love Me', con el que manda varias indirectas a su ex Justin Bieber, con frases demoledoras que esperamos que la ayuden a cerrar ese capítulo tan tormentoso de su vida. Min 17

¡Lorena Castell está emocionadísima! Tanto llevan calentando el tema que estábamos deseando escuchar 'Alocao', lo nuevo de Omar Montes y Bad Gyal. ¿Cómo se conocieron? "Yo soy más sencillo que un columpio. La vi en una discoteca, guapísima, bailando, y me la presentaron", cuenta Omar. "Pero fue hace años", puntualiza Alba. Min 27 y Min 37

¡Lo tenemos aquí porque sino estaríamos en la calle! Sergio Bezos somete a nuestros invitados a una serie de preguntas. ¿Reciclan el envase de las natillas?, ¿chupan las tapas de los yogures?, ¿piden comida para llevar? ¡Lo descubrimos! Min 51

Ha cambiado el inglés por el castellano y ha tardado 10 años en sacar un nuevo disco. Anni B Sweet ha estado encerrada en el sótano de su casa probando nuevos sonidos y... ¡Se lo ha currado! Anni B Sweet presenta 'Universo por Estrenar', su segundo álbum. ¡Y nos ha regalado dos directos muy emocionantes! Min 1:12

Y además de las preguntas habituales, jugamos con ella a escuchar canciones y adivinar sus posibles inspiraciones. ¿Habremos acertado? ¡A ver qué nos dice! Min 1:19

Para terminar el viernes por todo lo alto se vienen los chicos de Beauty Brain, que nos traen mandanguita fresca. Samplers, música electrónica y mucho más. Min 1:26

¡Y por si os sabe a poco.... Los frikis de las maniquitas nos invaden como cada viernes! ¡Aquí están los #yugamers! A partir de 1:45

