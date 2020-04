Conectamos con Jordi Cruz, a Lorena Castell se le estropea el horno, Sergio Bezos bucea en chats locos y más en 'yu, no te pierdas nada' (20/04/2020)

¿Cómo?, ¿que en las entradas de las discotecas van a tomarle la temperatura a todo el que entre?, ¿y habrá que ir con mascarilla también? Flipamos con las noticias del día y el futuro incierto que se nos viene encima... ¡Menos mal que nosotros estamos aquí para las risas!

Redond@ y feliz. Así terminarías si pasases la cuarentena con Jordi Cruz, cocinero de estrella Michelín y jurado de MasterChef.

Jordi Cruz, que acaba de entrenar la octava temporada de MasterChef, nos cuenta cómo son los primeros pasos de esta nueva remesa de cocineros. Y a él, ¿lo confunden mucho con "el otro" Jordi Cruz? "Corre una rumorología de que Jordi Cruz el de 'Art Attack' es el bueno y yo el malo", explica. "Si me tomo dos cervezas soy el tío más simpático del mundo" ¡Ole! 🍻

¿Sigue en contacto con los concursantes de otras ediciones? "MasterChef tiene algo muy bonito, y es que una vez se termina el espectáculo todo sigue después, los concursantes se dedican a la cocina y disfrutan con ello".

¿Y está cocinando mucho?, ¿comparte sus recetas? "Son cosas muy caseras, aunque yo le doy mi vueltecita, pero son sencillas y ricas". ¡En su Instagram está la prueba! "Yo Carrot Cake no suelo hacer, pero muy mal se tiene que dar para que no me quede bien", dice.

Y bueno... Flipamos al saber que ni siquiera se puede emitir el final de MasterChef porque no lo han grabado... ¡El rodaje se ha tenido que parar por la crisis del coronavirus! "Hemos grabado 12 episodios, no se ha podido resolver quién ganaba, pero de alguna manera lo solucionaremos".

"Cuando empezamos hace 8 años dijimos que alguien tenía que ser el malo del jurado, Samantha no se puede porque está loca, Pepe es de Illescas y claro... Quedaba el catalán, me dijeron que tenía que ser un poco más cabroncete", explica. "Disfruto más con los celebrities, con Boris Izaguirre, Loles León...."

Pobre Jordi, Sergio Bezos le ha hecho su clásica 'entrevista mal' y menuda vergüenza reciclando preguntas de otros invitados... ¿Con quién le gustaría colaborar?, ¿en qué posición le gustaría jugar? "Siempre estoy a la izquierda, a mi me gustaría estar en el medio, le tengo que quitar el sitio a Pepe" ¡Muy audaz!

Ana Cardo nos recomienda cuentas de cocina con recetas de repostería fáciles y... ¿Sanas? "Mentalmente sé cocinar, empíricamente no", reconoce.

¡Lorena Castell trae cositas random! Castell lleva ya casi 40 días confinada y la verdad es que no lo está haciendo nada mal... ¡Ha hecho casi de todo! Tutoriales, directos, bizcochos... "Durante las dos primeras semanas no estaba muy gocha, pero desde que se me rompió el horno... La cosa está limitada".

'Pandemia, confinar, virus y cuidar'. Esas son algunas de las palabras más buscadas en la RAE durante la cuarentena. Además Lorena nos habla de los estrenos de Javiera Mena y Ana Guerra el pasado viernes en 'yu, music'.

¡Pero hay que ponerse al día! Meghan Markle y Harry han sacado a su hijo en las redes sociales aunque dijeron que no lo harían... ¡Igualitos que Castell cuando estaba embarazada! "Yo es que estoy enganchada a las redes, soy adicta", reconoce. ! Además les han quitado ya el título de Duques de Sussex!

Y aunque High School Musical ya pilló mayor a nuestra Lorena, su misión es informar y contarnos cómo ha sido la reunión de sus protagonistas. "Además me he visto todo Élite ahora en la cuarentena y está genial, la recomiendo. Ester Expósito es la española con más seguidores en Instagram, y no me extraña". ¡Tiene casi 20 millones de seguidores y 40 millones han visto su vídeo bailando! Wow!

¡Maya Pixeslkaya para servirles! Los bares a los que ella iba habitualmente no ha cerrado así que... ¡Descubre los bares virtuales más visitados! Salones de té, cafeterías hipsters, cervecerías...

¡Sergio Bezos vuelve con sus locuras! ¿Tendremos que cambiarle otra vez el nombre a la sección? Bezos cambia los grupos de Facebook por el chat de las ruedas de prensa del Congreso y madre mía... ¡Los trolls y la fauna!

