Danny Leon, El Cejas, JJ Vaquero, Ventura y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (25/01/2021)

El Cejas nos ha dejado muy sorprendidos con sus sistema "anti robo de mechero", una especie de bobina que lleva enganchado el mechero para que nadie se equivoque de dueño y se lo meta "sin querer" en su bolsillo...

Esta semana, el responsable de los 'placa, placa' más famosos de España, sale a la calle para preguntar a la gente qué piensa de la fuga de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos.

El joven Danny León ha sido nombrado como el mejor skater de España en los premios Acton, y es que los trucos que hace tienen mucha calidad. ¿Alguna vez ha soñado con marcar un hito? "Sí, lo sueñas primero y luego voy mentalizado para hacer lo que quiera".

León nos cuenta que esta afición, que ahora se ha convertido en su profesión, empezó porque tenía un skate park debajo de casa. "Lo veía todos los días por la ventana y me picó la curiosidad", asegura, pero cuidado porque Morgade tiene dudas de nomenclatura... "Si lo llamas patinete te echan del parque, monopatín y skate está bien", cuenta el deportista.

El skate llegará a los Juegos Olímpicos en Tokio 2021 por primera vez y León ya ha pasado la primera eliminatoria. "Hay dos modalidades, yo voy a rampas, es lo que me gusta a mi".

"Llevo 20 años patinando y la persona que soy a día de hoy es gracias al skate. La filosofía de lo que hacemos es insistir en una cosa hasta que al final te sale", cuenta el deportista, al que ojalá podamos ver petándolo en los Juegos Olímpicos.

¡La más chunga de todas las influencers! Victoria Martín estrena "maternidad" y como es una mujer 100% empoderada... ¡A ella no se le ha notado el embarazo! Ah no, que Jose Antonio... ¡Es un gato! "Tengo 31 años y me helecho una portada del Hola! falsa. Me aburro mucho, lo único que hago es beber", reconoce.

"Los pijos siempre están descalzos en casa, os habéis fijado? Eso es por el suelo radiante, pero sabes lo caro que es eso", dice la humorista, que nos descubre una nueva faceta desconocida.

Y es que cuidado porque Victoria Martín ha estado mintiéndonos... ¡Le encanta disparar! "Me encanta disparar a latas de Cocacola en el jardín de mis padres", reconoce. "Y luego comerme un cochinillo. Acierto en todas las latas, soy Clint Eastwood", bromea.

"Fui a un colegio del Opus y me decían que si te masturbabas te quedabas ciega", reconoce Victoria Martín, que ya nos ha contado en otras ocasiones que ella de pequeña era "muy masturbadora". "Tu vagina era como tocar una bañera con un secador, cuando me toqué y vi que no pasaba nada aluciné".

¡Momento de recibir al profeta de La Rioja! Ventura ha tenido parálisis del sueño esta noche y viene a currar un poco confundido. Repasamos en la sección de Ventura los momentos más lamentables del programa. Caras de tristeza, chistes sin gracia... ¡Menudo batiburrillo!

¡Terminamos el día con JJ Vaquero y sus ocurrencias! El humorista viene fuerte solo para aclarar que el Teatro Barceló en el que se hacen fiestas ilegales "no es un Teatro, es una discoteca". "Yo un día fui y no me dejaron pasar hasta que dije que era el camello de Cayetano", bromea.

