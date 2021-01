Yotuel, Victoria Martín, El Cejas, Joaquín Reyes y más en 'yu, No te pierdas nada' (11/01/2020)

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Yotuel Romero en yu / yu, No te pierdas nada

El primero que pasa por aquí este lunes es El Cejas, que nos cuenta que ya ha quitado el árbol de Navidad... ¡Estaba deseándolo, es un auténtico Grinch! ¿Cómo ha empezado la gente el 2021? El colaborador sale a la calle para averiguar qué esperamos de 2021 y cuál

¡Un invitado que tiene unos temas que te van a quitar el bajón del lunes! Recibimos a Yotuel Romero, que nos cuenta que ha tenido que vivir una pequeña odisea para poder llegar al plató. En metro, sorteando los bloques de hielo de las cornisas... ¡Un valiente!

"Me tomé un chupito de ron cubano y se estaba bien". Así de fuerte empieza Yotuel Romero, que nos cuenta que se apuntó a la tendencia de sacarse una foto semidesnudo en la nieve este fin de semana. ¡Menuda la que cayó en Madrid!

Le preguntamos al artista cómo visualiza este 2021 que acabamos de estrenar. "Mi mujer está embarazada, sabíamos que este 2021 seria nuestro año. Aumenta la familia, hay que trabajar más, arranco como solista, muchas cosas..."

El cantante acaba de estrenar nuevo tema, 'Rebelde', una colaboración con Omar Montes y su mujer, Beatriz Luengo. Se trata de una revisión urbana del clásico de Jeannette 'Yo soy rebelde'. ¿Por qué eligió esta canción para versionar? "La cogí porque lo que dice la canción significa mucho para mi. Nosotros éramos unos chicos rebeldes y fuimos el antídoto para cada uno", explica. ¡Es su primer tema como solista!

"El verso mío son las primeras palabras que le dije a Bea. Me costó mucho trabajo enamorar a Bea, me la puso difícil", reconoce. El verso al que se refiere el cantante es "yo quiero que me rompas la camisa mi gitana y perderos en un viaje hasta la Habana". "Tuve que camelarla poquito a poquito, invitarla a bailar salsa...", explica.

👉 Puedes ver a Yotuel en el minuto 42:

Victoria Martín está atrapada en Rivas, no tiene manera de venir al plató de yu por la tremenda nevada que ha caído en Madrid. Eso sí, la humorista tiene mucho 'hate' para todas esas influencer que se han puesto los esquís para pasear por Gran Vía. "También el tema de las fotos desnudos... No es subversivo, lo ha hecho Tamara Gorro".

Después de sufrir un par de resbalones por la nevada y el hielo, Joaquín Reyes ha podido llegar sano y salvo al yu. "Además he ayudado a una señora". ¡Menudo nivel!

Este lunes el humorista se transforma en Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos.... ¡Dependiendo de a quién le preguntes! ¿Cómo se lleva con las fans? "Me tiran la Constitución en los mítines", cuenta.

"Lo que pasó el otro día en el Capitolio fue un disparate, el disparate de los melones. No se puede poner en peligro nuestra democracia. Nuestro país tiene unos cimientos fuertes", dice Biden, que tiene mucha labia... ¡Pero hace años era tartamudo!

¿Cómo aprendió a superar la tartamudez? Dicen que la poesía ayuda... "El poema con el que lo supere fue uno que decía 'yo quería casarme con la churrera para estar todo el día churro dentro churro fuera'". "El churro pensilvano es como vuestras porras, gordito y muy rico mojadito", nos cuenta.

¿Tiene algún mensaje para las personas que asaltaron el otro día el Capitolio? "Que se mediquen, cuando tengan esas ideas, pastillujo".

