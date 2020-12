Deva, Lorena Castell, Errecé y Las Hormigas en en 'yu, No te pierdas nada' (22/12/2020)

¡Si no has rascado ni la devolución en la Lotería de Navidad, venimos a alegrarte el día! Hoy nos visita Deva , que nos presenta su tema 'Romance' para la BSO de la serie El Cid . También nos visita Errecé , que sale a la calle para saber si la gente se sabe "las preguntas de Google', Las Hormigas pierden a Damián , pero nos deleitan con su flauta de nariz y Lorena Castell viene con sus 'cosas random' para destrozar las frases motivacionales que tanto se dicen en Navidad.

¡Menudo martes se nos ha quedado en 'yu, No te pierdas nada'! ¡Si no te ha tocado la lotería, pues tranquilo porque a Ana Morgade y a Pantomima Full tampoco.

Repasamos las 'yu news' del día, como las cuatro horazas de cola que hay para hacerse una PCR antes de irse a pasar la Navidad con la familia. También hablamos de Eminem, que ha sacado un disco por sorpresa y para sorpresa la que se ha llevado Ana Morgade al verlo: "¡Parece Cañizares!".

Más noticias musicales con el trolleo que ha hecho Katy Perry con su nuevo vídeo 'Not the end of the world', riéndose de que la comparen con Zooey Deschanel haciendo que la actriz protagonice el vídeo.

Por supuesto tampoco puede faltar la mascarilla escroto, ¡que está arrasando tanto en ventas que de momento está agotada!

Empezamos con Errecé, que viene disgustado porque repite sudadera en el programa, ¡aunque eso se solucionamos rápido con un jersey navideño! Nos trae su nuevo videoclip 'Artes Marciales', del que nos explica que se trata de un freestyle: “Esto fue una improvisación en una batalla con esta base. Es un freestyle “mejorado”, que si luego hay algo que suena mejor, pues lo cambio. Pero no es una canción escrita”, nos explica.

¡Y en su sección de hoy sale a la calle a ofrecer trabajo! Pero para conseguir el puesto, los candidatos tienen que responder correctamente a las preguntas de Google. ¡Y ojo que hay quién se atreve a corregir en Google!

Nos visita Deva antes de irse a coger el tren para volver a casa por Navidad. ¿Qué si le hace ilusión? Bueno, digamos que “su madre le obliga”.

La artista nos presenta ‘Romance’, el temazo que ha hecho junto a Jaime Lorente y Natos para la serie ‘El Cid’. Nos explica cómo ha sido la experiencia interpretar a 'Jimena del siglo XXI' en el videoclip y nos confiesa a qué otra serie le gustaría poner banda sonora.

También repasamos sus últimas canciones y Pantomima Full le crean rápidamente un EP dedicado a la bebida y la resaca: "Sería un concepto guay para un EP una canción que se llame 'Una y a casa', la segunda 'Se lía', la tercera 'After'.." Bromea Rober, a lo que Alberto añade "Y la última 'Lololololo".

También repasamos sus últimas canciones y nos explica en qué estilo musical va a centrar su próxima música.

¡Y ahora es el turno de Las Hormigas! Aunque han perdido a Damián por el camino, Juan y Marron aparecen en el parquecito para explicarnos sus movidas y enseñarnos sus habilidades con la flauta de nariz.

Alberto no ve muy claro lo de la flauta y saca una guitarra. Una estampa preciosa hasta que Rober demuestra que es la encarnación de El Grinch: “Ahora mismo somos lo que más odio, una gente con una guitarra y jerséis de Navidad”.

Hablando de otros temas, comentamos la noticia de que te pueden multar por conducir con abrigo y abrimos el debate. ¿Se puede conducir con chanclas? ¡Nosotros te lo explicamos!

👉 Puedes ver a Las Hormigas a partir del minuto 55:40

Por último tenemos a Lorena Castell y sus 'Cosas Random', que hoy son aquellas frases super motivacionales que la gente te dice para que te vaya mejor en la vida y que son tan recurrentes en Navidad. Eso sí, Lorena no ve muy claro que estas frases sean efectivas al 100% y por eso hace sus propios matices.

Una de estas frases es “Esfuérzate por no necesitar la aprobación de nadie y sé realmente quien tu quieres”. Esto es un poco extrapolable a la típica frase de madre de “¿Si tus amigos se tiran por un puente tú también te tiras?”

Lorena encuentra un símil muy práctico: “¿Si tus amigos se van de after, tú también vas? Pues mira, antes de volverte y pagar un Cabify tu sola, pues te vas al after y luego lo compartes”

¿Y cómo íbamos a terminar 2020 sin un buen horóscopo para saber cómo petarlo en 2021? Terminamos el programa repasando el horóscopo de final de año. ¡No te lo pierdas!

👉 Puedes ver a Lorena Castell a partir del minuto 1:18:30

