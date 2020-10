Ricky Merino, Mad City Life, Lorena Castell, Errecé y más en 'yu, no te pierdas nada' (6/10/2020)

yu, no te pierdas nada / yu, no te pierdas nada

Errecé viene luciendo chaqueta de tienda de segunda mano... ¡Muy top! El rapero nos cuenta que ya ha hecho alguna batalla de freestyle sin público, pero que la cosa es un poco rara... "Ahora como mucho te levanta las manos un técnico. Intentamos dar nosotros el ruido, pero obviamente 9 personas no hacen el ruido de todo un público", nos cuenta.

Como en sus anteriores salidas quedó claro que a Errecé se le da mejor crear problemas que solucionarlos... ¡Hoy el rapero pregunta a la ciudadanía 'qué prefirías'! ¿Una secta satánica o una tarde en Ikea con los suegros? ¡La calle responde!

¿Qué no hace Ricky Merino? ¡Es un artista multifacético! Desde que salió de Operación Triunfo no ha parado, pero tiene una cosa pendiente... ¡Tocar la guitarra! "Me compré la guitarra, lo intenté en el confinamiento, pero siempre lo acabo dejando", cuenta el artista, que viene a hablarnos de su nuevo tema 'SmallTown Boy'.

En este single el cantante recupera una canción de los 80 para darle un toque todavía más bailable. ¡El clásico de 1984 ‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat da un giro de 180º!

"La gente me dice que el chándal del vídeo es el mismo que llevaba el drogadicto de su barrio, pero yo creo que está volviendo", explica. "Era para darle un pollito de la época".

¿Y porqué ha elegido versionar este tema? "Me acuerdo cuando era pequeño que la canción la escuchaban mis hermanas, y cuando crecí entendí la letra, que habla de un chaval joven, de pueblo, homosexual...". "En el confinamiento di vueltas a muchas canciones antiguas".

El cantante nos habla de la noticia de la joven que se ha suicidado en Galicia tras sufrir acoso en clase por su condición sexual. "Creemos que hemos evolucionado pero no tanto", sentencia. "De pequeño tenía una pluma...", dice cuando le ponemos el vídeo que compartió hace poco en sus redes de cuando tenía 13 años. "Intentaba camuflar la pluma para que no se notase".

El cantante ha hecho una captura de su "disco soñado" porque todavía no ha sacado un álbum. "Estoy cagado, no sé cuales meter", nos cuenta. ¡Hay un montón de canciones que todavía no se han estrenado! "Lo voy cambiando. Este mes sale el track 11, solo puedo decir eso, y la persona con la que colaboro no es de España". Wow!!! "Ese día llevaba un mono rosa super apretado, se me marcaba todo". ¡¡Queremos verlo!!

Y cuidado porque Ricky Merino lo peta también con su faceta de presentador... ¡En Netflix conduce el karaoke 'A Cantar'!

Puedes ver a Ricky Merino en el minuto 30:

Para terminar la entrevista nuestro Sergio Bezos le hace una entrevista de lo más íntima (y particular) a Ricky Merino. Esperamos que no sea mucha tortura... ¿Cómo se encuentra?, ¿le pica alguna zona del cuerpo?, ¿alguna alergia o intolerancia?, ¿y remordimientos, tiene?

"Le tengo miedo al paso del tiempo y me da más miedo morir que quedarme calvo, ya habría empezado a clarear", nos cuenta. "De pequeño robaba muchos discos en El Corte Inglés y no me arrepiento porque me daba emoción, robaba los discos de OT 1, sabía que estaba mal y un día paré", confiesa.

¿Por cuánto dinero votaría a Vox? "Todos tenemos un precio, por un millón de euros", reconoce. ¿Cuándo le dan follow en Insta, entra a cotillear quién es? "Sí, a veces sí".

¡ Lorena Castillo viene con sus cositas random, estaz ve con gafas gigantes para tapar los signos del cansancio! "Tengo al niño malo, he pasado mala noche". Nuestra Lore ha estado en París esta semana y parece ser que se lo ha pasado muy guay. Eso sí, "el metro y medio de separación bueno...".

Pero lo importante es que Lorena Castell se lo ha pasado muy muy bien y como está optimista, hoy nos trae enseñanzas para el día a día. "Si te rodeas de personas con luz, tendrás luz en tu vida". ¿¿En serio??

¡Hora de conocer a dos TikTok Monsters! Hoy tenemos en 'yu' a Polina y Alex, más conocidos como Mad City Life, dos fotógrafos que dan pequeños trucos para hacer mejores fotos en las redes. ¿Les han robado fotos propias alguna vez?, ¿e ideas de vídeos? "Sí, ideas sí, lo hacen igual además, a veces lo suben a Instagram y no nos mencionan".

Ambos son fotógrafos e influenciers... ¿Qué empezó primero? "Hicimos una cuenta de anónima y nos empezaron a llegar propuestas".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16 en Europa FM. lunes a viernes de 14 a 16 en Europa FM.