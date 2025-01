Últimas noticias del Benidorm Fest 2025, en directo: quiénes son los presentadores, escenario y actuaciones

Lalachus y Jordi Cruz se unen para un programa especial

La copresentadora de Cuerpos especiales, Aitor Albizua, Massi y Jordi Cruz asumirán tanto el martes, como el jueves y el sábado por la noche un "programa puente" entre la 1 y RTVE para comentar todos los detalles de lo que no se ve en las galas. "Desde que nacía tenía el micrófono en la mano, no sé ni por donde me llegan", contaba Lalachus.