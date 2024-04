Nebulossa publica el remix de ‘Zorra’ con Gloria Trevi

Por fin ha llegado el día que los eurofans estaban esperando desde hace semanas. Por fin se ha lanzado en plataformas de streaming el remix de Zorra, la canción de Nebulossa que representará a España en el próximo festival de Eurovisión y que cuenta en esta nueva versión con la colaboración de Gloria Trevi.

Se trata de una renovada versión del que se ha convertido en todo un himno de nuestro tiempo, que se presenta aderezada con el toque que solo la estrella de la música mexicana sabe dar.

A pesar de que se habían podido escuchar algunos pequeños extractos derivados de la presentación de la canción en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York, lo cierto es que los eurofans estaban ansiosos por escuchar esta versión y ha terminado por satisfacer todas las expectativas.

¡A por Eurovisión 2024!

Zorra se ha convertido en una referencia en España, aunque no está teniendo tanto éxito fuera de nuestras fronteras. Zorra y Nebulossa no se encuentran entre los favoritos para ganar la próxima edición de Eurovisión, un dato que no preocupa a Mery Bas y Mark Dasousa, que han sabido dar la importancia justa a esos pronósticos.

“No nos tiene por qué importar porque tenemos que hacer nuestro trabajo y no centrarnos en los comentarios que puedan no ser positivos”, han declarado al respecto de estas apuestas. “En Benidorm también ocurrió lo mismo”, han recordado con optimismo.

La realidad es que la fiebre por Eurovisión y sus protagonistas sigue tan presente como en el último certamen alicantino como se pudo observar en la Eurovision Preparty de Madrid. Al evento, además de los fieles seguidores del festival europeo de la canción, acudieron artistas insignes como María Isabel, Blanca Paloma o los últimos concursantes del Benidorm Fest.

La final de Eurovisión 2024 se celebra el 11 de mayo en la ciudad sueca de Malmö.