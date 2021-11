canciones para luchar contra la violencia de género

Casi 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Son datos de Naciones Unidas, que recoge en un informe que cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia y que solo el 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda.

Para acabar con esta lacra en 1981 se estableció que cada 25 de noviembre se celebrase el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La iniciativa partió del movimiento feminista latinoamericano para conmemorar a la fecha en la que en 1960 fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) en la República Dominicana, y en 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134.

A esta lucha tan necesaria se han unido a lo largo de los años numerosas artistas, que con sus canciones denunciando la violencia de género y han ayudando a empoderar a la mujer. Repasamos algunas de ellas:

'Merichane', de Zahara

En Merichene, Zahara alza la voz y cuenta cómo vivió distintos episodios de abuso y violencia machista. "Llegar a hacerlo no ha sido fácil, he tenido que aceptar y asumir que aquellas historias sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño", contó la artista que llama a la canción "con el que se conocía a la 'puta del pueblo". "Fue mi apodo en el colegio, tenía 12 años".

'Me está matando', de Natti Natasha

Una de las últimas artistas en lanzar un tema sobre el maltrato es Natti Natasha. En clave de bolero, la artista dominicana visibiliza otro tipo de maltrato, el psicológico. Dejando claro que aunque no haya violencia física es una grave forma de maltrato también.

'A ningún hombre', de Rosalía

Todo el álbum de El Mal Querer de Rosalía, publicado en 2018, está basado en la novela medieval Flamenca, que narra la historia de una mujer maltratada que consigue huir de su opresor.

A ningún hombre es uno de los temas más significativos de su trabajo por su letra explícita. "A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia" dice la canción al arrancar. La frase ha sido una de las consignas más repetidas en las últimas manifestaciones del Día de la Mujer.

'La puerta violeta', de Rozalén

Esta canción incluida en su álbum Cuando El Río Suena... describe la angustia y desesperación de una mujer que sufre violencia doméstica, tanto verbal como física. Afortunadamente, esta mujer consigue "girar la llave y no mirar atrás" y atravesar esa "puerta violeta" para empezar una nueva vida sin miedo lejos de su maltratador.

'Salir corriendo', de Amaral

El dúo zaragozano publicó esta canción en 2002 en la que se dirige directamente a la mujer maltratada y a animarla a "salir corriendo" y liberarse de su maltratador.

'I love the way you lie', de Rihanna y Eminem

Esta colaboración de Rihanna y Eminem se convirtió en una de las canciones más importantes de 2010 en medio planeta. Un tema que no quedó libre de polémica, ya que los artistas fueron acusados de hacer apología de la violencia de género.

Pero lo que en realidad querían poner de manifiesto los dos artistas es la dependencia que se genera entre la mujer y su maltratador, motivo por el cual a tantas mujeres les cuesta salir de esa situación. Además la acompañaron de un videoclip protagonizado por Megan Fox y Dominic Monaghan que recreaba a la perfección la letra.

'Bad romance', de Lady Gaga

Bad Romance no es solo uno de los grandes éxitos de los inicios de Lady Gaga que la consagraron como la estrella que es en la actualidad. Siguiendo la misma línea que el tema anterior, esta canción habla de estar atrapada en una relación tóxica y de la dependencia que en muchas ocasiones se crea con el maltratador.

'If I were a boy', de Beyoncé

Beyoncé siempre se ha mostrado comprometida con la lucha feminista. Aunque en If I Were A Boy no habla explícitamente de la violencia de género, reflexiona sobre los roles de género de la sociedad actual que dan lugar a la violencia contra la mujer.

'La maté porque era mía', de Platero y tú

Platero y Tú quiso denunciar la violencia de género en su tema 'a maté porque era mía poniéndose en la perspectiva del propio maltratador. Una letra cruda y directa en la que se repite una de las grandes lacras machistas "la maté porque la amaba, la maté porque era mía".

'Solo de mí', de Bad Bunny

Siguiendo con la premisa de "ser de alguien", Bad Bunny se posiciona al otro lado, en el de la mujer que se revela y dice que no es de nadie: "Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mi". Para enfatizar que las mujeres suelen ser el objeto de esta posesión, el videoclip está protagonizado por la actriz venezolana Laura Chimaras.

Este no es el único tema en el que Bad Bunny reivindica el empoderamiento de la mujer. Al inicio de Vete puede escucharse una discusión en la que un hombre culpa a una mujer de haber querido tener hijos, para dar paso a un tema en el que vuelve a ponerse en el punto de vista de la mujer para decirle que se marche.

En Yo perreo sola también lucha contra el acoso diario que sufren las mujeres, con un vídeo en el que se "transforma" en una mujer.

'Ella', de Bebe

Bebe y Mala Rodríguez son dos de las referentes de la lucha feminista dentro la música de nuestro país. Si en su éxito Malo, la extremeña se revelaba contra su maltratador y le aseguraba que no iba a pegarle más, en Ella le canta a las mujeres que han conseguido salir de esa pesadilla: "Hoy vas a descubrir que el miedo se pueda romper con un solo portazo".

'Nanai', de Mala Rodríguez

Mala Rodríguez lanzó este tema en 2007 donde se vestía de princesa para cantarle a su agresor: "Mírame a los ojos si me quieres matar. Nanai, yo no te voy a dejar".

'Que nadie', de Manu Carrasco y Malú

En la misma línea que Salir corriendo de Amaral, Manu Carrasco y Malú cantan esa mujer que se siente oprimida y silenciada y le animan a "que nadie calle tu verdad" ni "que nadie te obligue a morir".

'El final del cuento de hadas', de El Chojín y Lydia

En este tema El Chojín y Lydia se meten en la piel de una pareja que pasa de tener una relación idílica a una auténtica pesadilla: "El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación".

Cuando parece que ella por fin lo denuncia y rehace su vida lejos de él, los artistas denuncian la poca dureza judicial contra los maltratadores haciendo que este "final del cuento de hadas" sea cuando él muere acuchillada a manos de él, que sale a buscarla.

'Respect', de Aretha Franklin

Esta canción compuesta en la década de los 60 por Otis Redding cambió su significado por completo al caer en manos de Aretha Frankin. Si bien su significado inicial era el enfado del cantante por llegar a casa después de una larga gira y no ser recibido con el "respeto" que se merecía, Franklin le dio un giro llevándoselo al bando de la mujer convirtiéndolo en un himno feminista.

'I will survive', de Gloria Gaynor

Otro clásico que se ha convertido en un himno en la lucha feminista y en la liberación de la mujer contra la violencia de género es I will survive de Gloria Gaynor. A pesar del miedo del principio y de la idea de "no poder vivir sin alguien", consigue hacerse más fuerte y por supuesto, no querer que vuelva esa persona que le ha hecho tanto daño.