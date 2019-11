15 canciones que denuncian la violencia de género

Empieza la cuenta atrás para que llegue la Navidad. Las calles ya tienen las luces y probablemente ya estés organizándote para poner el árbol y el belén en tu casa, pero hay algo que no puede faltar en esta celebración: la música. Spotify ha publicado el listado de canciones más escuchadas en esta época del año y la reina sigue siendo Mariah Carey con su 'All I Want For Christmas Is You'.