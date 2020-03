Cantantes y feminismo: luchando contra el machismo desde el escenario

Pese a que se debería celebrar todos los días del año, el 8 de marzo de todos los años reafirmamos la lucha de las mujeres por la igualdad entre géneros. Y es que las mujeres no solamente tienen que aguantar una discriminación salarial o laboral, o muestras de machismo continuadas en su día a día, sino que además la mayoría acaba sufriendo acoso o ataques en algún momento de su vida.

Uno de los miles de ejemplos que desgraciadamente existen de ello es el de Lady Gaga. La cantante estadounidense explicó que cuando tenía 19 años fue violada por un hombre en la universidad. Este hecho la marcó de por vida, teniendo que pedir ayuda psicológica para poder superar esta horrible situación. “Fue muy duro. Estaba muy traumatizada, pero me decía a mi misma ‘sigue adelante’ porque tenía que sacarme a mi misma de aquí”, aseguró la artista durante una entrevista. Y quiso dejar constancia de lo que supone para muchas mujeres cualquier tipo de acoso sexual en cualquier grado participando en el documental sobre violaciones en universidades norteamericanas The Hunting Ground con la canción ‘Till It Happens To You’.

Pero el acoso o abuso hacia las mujeres no solamente puede suceder a personas anónimas. La fama o el prestigio no evitan situaciones horribles hacia algunas mujeres. Un ejemplo de ello es Taylor Swift, quién en 2013 denunció que un locutor de radio se había sobrepasado con ella, tocándole el culo durante una sesión de fotos. La cantante denunció al locutor por 1$, con el único objetivo de visibilizar el problema que día tras día afecta a más mujeres en el mundo: el acoso sexual. Finalmente, Taylor Swift ganó la demanda y el tribunal le dio la razón, aunque recientemente hemos sabido que las secuelas de este horrible episodio aún perduran a día de hoy: tal como ella misma ha contado en el documental Miss Americana, Taylor ha tenido que pedir ayuda psicológica para poder aprender a vivir con el dolor de este asalto.

Lady Gaga y Taylor Swift son solamente algunos ejemplos de personas que han sufrido acoso por el simple hecho de ser mujeres y que han tenido el valor de denunciarlo públicamente para usar su fama para luchar contra este problema de alcance global. Y es que el hecho de que líderes de opinión como las celebrities hagan públicos estos momentos tan duros de su pasado y alcen la voz públicamente contra el acoso machista hace que más personas se unan a esta lucha. Pero ni Gaga ni Swift son las artistas más escuchadas del momento en España. Descubrimos cuáles son las cantantes más escuchadas en nuestro país y su vinculación con el movimiento feminista.

Karol G se lleva la medalla de oro y es la artista femenina más escuchada en España. Ella misma se define como la “reguetonera feminista” y es que asegura que con sus letras quiere mostrar a una mujer fuerte, "que no se deja intimidar”. La verdad es que la cantante es una de las grandes defensoras de la libertad de la mujer dentro del género: en canciones como ‘Ahora Me Llama’ le canta a la independencia de las mujeres.

Aitana ocupa la segunda posición de entre las cantantes femeninas más escuchadas de nuestro país. Y seguramente nadie olvidará la manifestación de 8M de 2018, en la que muchas pancartas se podía leer la frase: “soy el león que se comió las mariposas”, parte de la letra de la canción 'Lo Malo' que la artista interpretó junto con Ana Guerra.

La tercera artista más escuchada de nuestro país es Bad Gyal. Pese a que la cantante se esfuerza en explicar en todas sus entrevistas que defiende al movimiento feminista, sus últimas colaboraciones musicales parecen no darle la razón, y es que alguno de los artistas con los que ha hecho duetos que lo han petado no destacan precisamente por mostrar públicamente una gran estima al colectivo feminista. Y es que no vale solo con serlo, hay que demostrarlo.

Las mujeres son la gasolina esencial para el progreso de la sociedad. Son uno de los dos pilares fundamentales para el funcionamiento del mundo. Y por eso, hoy y todos los días del año tenemos que luchar para conseguir una igualdad funcional y real entre hombres y mujeres. Porque como dijo Beyoncé, ellas son las que mueven el mundo. ¡Feliz día internacional de la mujer!