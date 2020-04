El Gobierno pedirá a los ciudadanos que lleven mascarilla

El Gobierno ha propuesto ampliar el estado de alarma hasta el 26 de abril. Además, ha declarado que en el momento en el que se doblegue la curva de contagios daremos por finalizada la primera etapa de esta crisis, y empezaremos una nueva, en la que los expertos están trabajando para buscar la manera de "mantener a raya al virus mediante protección individual y colectiva", pero también se iniciará la reconstrucción económica y social.

Asimismo, están estudiando las medidas para cuando los ciudadanos empiecen a salir a la calle. Lo que ya es seguro es que tendremos que cambiar nuestra manera de relacionarnos, ya que habrá que mantener una distancia, reducir los contactos y llevar mascarilla.

En los últimos meses, las mascarillas se han convertido en uno de los productos más demandados. Sin embargo, tanto el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) como el Ministerio de Sanidad exponen que solamente deben usar mascarilla aquellas personas que estén contagiadas, las que tengan síntomas, sus familiares y el personal sanitario.

Asimismo, no todas son efectivas para evitar el contagio. Sanidad recomienda que se utilice la mascarilla quirúrgica o el modelo FFP2 (N-95), para personal sanitario y que es desechable. También advierte que estas pueden no ser eficaces si la persona lleva barba, bigote o patillas porque no queda totalmente sellada.

Por otra parte, el Gobierno estudia su efectividad en la calle y, la Generalitat de Cataluña recomienda su uso para ir al supermercado. Hay países asiáticos que consideran que son imprescindibles, pero también hay otros, en Europa, donde ya es obligatorio, como en Eslovaquia y República Checa. Pero el problema es que no todos los ciudadanos pueden encontrar una mascarilla, ya que hay farmacias en las que se han agotado.

Por otra parte, la OMS asegura que las mascarillas únicamente son efectivas si lo combinamos con un lavado frecuente de manos.

Las redes sociales se han llenado de consejos para protegernos del coronavirus. Y es que si usamos guantes, es importante quitarlos correctamente para no contaminarnos, pero también hay que saber hacerlo con la mascarilla, como nos explican los Bomberos de Madrid.