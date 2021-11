de Madonna a Lady Gaga

Las peores caídas de los músicos sobre los escenarios

La última en sufrir un tropezón sobre los escenarios ha sido Karol G, ¡pero tranquilos que no ha pasado nada grave! No obstante, Karol no ha sido la única, ni será la última, en caerse durante un show y recopilamos las caídas más aparatosas de los artistas.