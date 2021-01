"Antonio Resines y Santiago Segura me llevan manteniendo dos años": Jorge Sanz habla sobre su situación económica

MUY SINCERO

Jorge Sanz no ha tenido reparos en hablar sobre su situación económica. El actor, confiesa que vive de los ahorros que ha conseguido durante toda su trayectoria y que "no le debe nada a nadie". Frase que rápidamente matizaba asegurando que sí que les debe dinero a Antonio Resines y Santiago Segura; "me llevan manteniendo dos años".