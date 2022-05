Así es el segundo vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian llevó a la MET Gala

Te interesa La actriz Lili Reinhart llama "tóxica" a Kim Kardashian por lo que hizo para la gala MET

Uno de los íconos de la Gala MET fue la modelo y empresaria, Kim Kardashian, que acudió a la cita neoyorquina con la moda con el diseño que la Ambición Rubia llevó para cantar "Happy Birthday, Mr President" a John F. Kennedy en 1962.

El vestido, un diseño de Jean Louis, es considerado uno de los vestidos más caros del mundo. En 2016 fue comprado por el museo Ripley’s Believe It or Not! de Orlando por la friolera de 4,81 millones de dólares.

Sin embargo, la celebrity ha confesado que no fue el único vestido perteneciente a la actriz que llevó a la Gala MET.

Así es el segundo vestido de Marilyn que llevó

"Para rematar mi noche después de The Met, tuve el honor de cambiarme y ponerme el vestido Norman Norell de Marilyn Monroe que usó en los Globos de Oro en 1962, donde recibió el premio Henrietta a la película favorita mundial", contaba Kim en un mensaje en Twitter.

Kim tuvo que adelgazar siete kilos

Marilyn Monroe murió tres meses después de lucir este vestido que ha exigido a Kim Kardashian adelgazar casi siete kilos para poder llevarlo. Como ella misma contó a Access Hollywood, este vestido no se puede modificar y, de hecho, el vestido terminó de coserse una vez que Marilyn lo llevaba ya puesto.

Poder llevar el vestido fue todo un reto para Kim Kardashian. "Me lo probé y no me quedaba bien. Dije, 'Dame tres semanas'. Tuve que perder casi siete kilos", contó la influencer.Kardashian. "Fue un gran desafío. Estaba decidida a que me sirviese. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Tendremos una fiesta de pizza y donas en el hotel [después de la Met Gala]", añadió sobre su plan postgala.