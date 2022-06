"Crecí sin referentes, sintiéndome sola": el discurso por la visibilidad LGTBIQ+ de Inma Cuesta

Inma Cuesta apuesta por la visibilidad en el Día Internacional del Orgullo. La actriz de 42 años se ha hecho eco de esta fiesta en su Instagram para recordar la importancia de no ocultase, algo que sí tuvo que hacer ella.

"Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también. '¿A quién se lo has dicho?' 'Quien sabe lo nuestro?' ' Es mi amiga…", escribe la actriz sobre cómo era su comportamiento en el pasado y sobre los consejos que debía seguir.

"La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán. 'Ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo'. Crecí sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de mi adolescencia En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad", apunta la intérprete que en mayo de 2021 decidió romper todos los tabúes al al dedicarle un premio públicamente a su novia.

"Hoy día Internacional del Orgullo, conmemoramos a løs que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria. Aquí estaremos nosotrøs y nuestrøs hijøs para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todøs. Con todo mi AMOR.. Feliz ORGULLO! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️💗 #pride🌈 #loveislove", apunta la actriz, quien ha creado una familia con su pareja. En 2020 se convirtieron en madres de su primera hija.