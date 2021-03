"Solo era una pequeña raya blanca", Demi Lovato habla del consumo de drogas en la canción 'Dancing with the devil'

Demi Lovato acaba de estrenar su documental en Youtube en el que ha revelado algunos de los episodios más doloros de su vida. Tras haberse abierto en canal, la cantante lanza ahora un nuevo single al mercado en el que relata su experiencia con las drogas.

Dancing with de the devil es además el tema central de este documental y está compuesto por la propia Demi en compañía de Bianca Deiandra Atterberry, John Ho y Mitchell Allan Scher. La letra relata su lucha con el abuso de sustancias que le llevaron a la sobredosis de 2018 en la que casi pierde la vida.

Algunos de los versos de su nueva canción describen el momento en el que comienza a consumir: "Es solo una pequeña raya blanca. Estaré bien. Pero pronto esa pequeña ralla blanca se convierte en una pipa pequeña de cristal. Remedio de papel de aluminio, casi tomó lo mejor de mí. Sigo rezando para que no llegue el final de mi vida".

El estribillo de la canción se convierte en una llamada de auxilio en el que habla del momento en el que casi pierde la vida. "Estaba bailando con el diablo, fuera de control. Casi llego al cielo. Más cerca de lo que crees. Jugando con el enemigo, jugando con mi alma. Es muy difícil decir 'no' cuando bailas con el diablo".

Además, Demi Lovato comparte con esta canción el momento en el que se siente fuera de control con el consumo de las drogas: "Pensé que conocía mi límite. Sí, pensé que podía dejarlo. Sí, pensé que podía alejarme fácilmente. Pero aquí estoy, cayendo sobre mis rodillas. Rezando por tener días mejores y que se lleven este dolor. ¿Podrías perdonarme, por favor? Señor, lo siento por haber bailado con el diablo".

Esta canción es el primer single de su nuevo trabajo, un disco que saldrá a la venta el 2 de abril y que llevará por título Dancing with the Devil... The Art of Starting Over.