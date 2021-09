Drake y Kanye West, de colegas a enemigos íntimos

En el mundo de la música se producen rivalidades efímeras, otras que sanan con el tiempo y algunas que son irreconciliables. Todavía no sabemos el desenlace que tendrá la que protagonizan Drake y Kanye West, pero sí conocemos otras que acabaron con bandas de rock, amistades y discos.

Axl Rose y Slash, Roger Waters contra David Gilmour, Lady Gaga contra Madonna, Mariah Carey y Jennifer López y David Lee Roth contra Eddie Van Halen son solo algunas de las peleas más sonadas entre artistas musicales. Muchas sanaron, pero otras mantienen la misma tensión, como si fuera el primer día.

El conflicto entre las dos estrellas del rap continúa acaparando portadas y publicaciones digitales y es que, además del alcance mediático que tienen los dos, lo más sorprendente de todo esto es la profunda amistad que les unía en el pasado. En aquellos años, los cantantes no dudaban en demostrarse una admiración mutua y una complicidad muy natural.

Kim Kardashian y Kanye West // GTRES

Kayne West revela la dirección de Drake

Kanye West publicó la dirección de la casa de Drake en su cuenta de Instagram. El rapero no tardó mucho en borrarlo pero el daño ya estaba hecho y cientos de miles de usuarios, como era de esperarse, ya habían hecho captura de pantalla con lo que la dirección del cantante se viralizó. Con la última jugada, Kanye se ganó el odio de todos los seguidores de Drake. En las imágenes se puede ver la residencia del músico con otras que vienen de Google Maps.

Drake // Getty

La disputa entre los dos viene de lejos, desde el conflicto por el uso de la canción Say What's Real, un tema publicado en 2009 en el que Drake usaba parte de la canción, Say You Will, de West.

El destape del hijo secreto de Drake no hizo más que endurecer la batalla entre los raperos, que dura hasta el día de hoy. Por supuesto, Kim Kardashian no ha dudado en apoyar a su marido, desde que se produjera el primer altercado.