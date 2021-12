"Espero que te conviertas en mi madre": Pedro Almodóvar pide a Penélope Cruz que le cuide cuando sea mayor

Penélope Cruz ha sido homenajeada al otro lado del charco. La chica Almodóvar más internacional ha recibido el nombramiento de "artista de importancia global" dentro de la 14ª edición de gala benéfica Fil Benefit, que cada año corre a cargo del Museo MoMA de Nueva York.

Al evento acudieron numerosos personajes del mundo del cine y la música, muchos de ellos rostros cercanos a la actriz que quisieron arroparla en esta ceremonia tan especial para la intérprete, que dio sus primeros pasos en la televisión con La quinta marcha. Además, el MoMa buscaba recaudar fondos para la protección de las más de 30.000 películas de su fondo documental.

Penélope Cruz // Getty

Penélope Cruz no solo es la primera mujer española que ha conseguido un Premio Oscar, también ha contribuido a la difusión de nuestra cultura en el extranjero. Un camino que no ha sido fácil de recorrer pero que la ha llenado de reconocimientos, el último este martes en Nueva York.

Amigos y conocidos arropan a la actriz

Rosalía, Diane Kruger, Anne Hathaway o Ricky Martin han sido algunos de los invitados que no se han perdido la entrega del premio. "Amiga te adoro más, te lo mereces", escribía la cantante de Con Altura en su Instagram, muy orgullosa.

Además, Rosalía deleitó a los presentes con la interpretación de un extracto de A tu vera, tema que canta con la homenajeada en la película de Almodóvar Dolor y Gloria.

Rosalía, Ricky Martin, Anne Hathaway y Diane Kruger // Getty

Penélope Cruz acaparó todas las miradas con el deslumbrante estilismo que escogió para el evento. Se trataba de un vestido de la firma Chanel con escote joya y un gran lazo. Completó el estilismo con unos tacones negros que estilizaban su figura, ya favorecida por el corte asimétrico del bajo del traje.

El agradecimiento de Penélope Cruz a Pedro Almodóvar

"Es una oportunidad para agradecer a las tantas personas que han confiado en mí desde el principio. Es una emoción ver tantas caras conocidas de gente a la que quiero mucho", aseguró, en inglés, durante su discurso ante la prensa.

La actriz quiso agradecer la confianza depositada a todos los directores que la han fichado durante su carrera. Tuvo mención especial para Almodóvar, su director fetiche y el que le ha dado grandes papeles. "No estaría aquí esta noche, siendo honrada por el MoMa, si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes que me inspiraron, me enseñaron, me ayudaron a crecer como artista y como persona. Quiero agradecerles a todos esta noche, y en especial a mi Pedro", dijo.

Antonio Banderas, Pedro Almodóvar y Penélope Cruz sostienen el Oscar de 'Todo sobre mi madre' // EUROPA PRESS

Las emotivas palabras de Almodóvar

A través de un vídeo proyectado en la gala, Pedro Almodóvar recordó una anécdota ocurrida durante la promoción de Todo sobre mi madre, un ejemplo que resulta perfecto para entender la relación entre actriz y director manchego.

"Me dijiste que cuando sea mayor me cuidarás. No soy tan mayor todavía, pero espero que cumplas tu palabra. Cuando sea un anciano, espero que vengas y te conviertas, en este caso, en mi madre. Sé un reflejo de todas las madres que has sido para mí a lo largo de estas siete películas", contó.