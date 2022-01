Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de violarla en el rodaje del videoclip 'Heart-Shaped Glasses'

Evan Rachel Wood ha vuelto a hablar de un episodio de abusos por parte de su expareja Marilyn Manson. La actriz, que mantuvo una tortuosa relación con el cantante entre 2006 y 2011, ha asegurado que Manson la violó durante la grabación del videoclip Heart-Shaped Glasses.

La intérprete ha dado todo tipo de detalles de aquel suceso en el documental Phoenix Rising, que se estrenó el domingo 23 de enero en el Festival de Cine de Sundance: "Hicimos cosas que no eran las que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras comenzaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca había accedido a eso. Fue un completo caos".

Rachel, que por aquel entonces tenía 20 años, ha asegurado que cuando se vio en aquella situación no supo cómo reaccionar: "No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, solo para seguir adelante".

“Nadie me cuidaba. Fue una experiencia de verdad traumática filmar el vídeo. Me sentí repugnante y que había hecho algo vergonzoso, y me di cuenta de que el equipo de filmación estaba incómodo y nadie sabía qué hacer", ha añadido, asegurando que en ese momento fue cuando se produjo el primer crimen contra ella: "Básicamente me violaron frente a la cámara".

Tras lo ocurrido, Rachel asegura que fue presionada por el cantante para mentir ante la prensa diciendo que no se trató de una escena de sexo real. "Se suponía que debía decirle a la gente que pasamos este gran momento romántico y nada de eso era verdad. Pero tenía miedo de hacer algo que molestara a Brian de alguna manera. El vídeo fue solo el comienzo de la violencia que seguiría aumentando a lo largo de la relación”.

Por su parte, Manson ha desmentido estas acusaciones a través de su abogado.